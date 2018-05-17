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科學園區公會今表態支持楊文科 參選新竹縣長

2018-05-17 21:28經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

國民黨新竹縣長候選人遲遲未決定，台灣科學工業園區同公會17日罕見地發布新聞稿，公開表態力挺現任新竹縣副縣長楊文科，盼成為國民黨提名的新竹縣長候選人。

台灣科學園區科學園區同業公會今天發布的新聞稿，全文如下：

有鑑於新竹園區周 遭地方與科技產業的長期發展 ，需園、縣、市地方首長與管理局三的協調合作，科學園區同業公會代表 日前透過管 道對國民黨高層提出縣長候選人的推薦建議。

同業公會表示新竹地區科學園的發展成果 ，已是台灣在國際社會中一項重要的成就，也是國外參訪學習對象。而其發展仍會持續，發展的成果對地方、從業員工、投資人及國家稅收都應有正向的助益。

根據過去的經驗園 、縣、市主管對區域及產業發展是否有共識， 是影響園區經營成效及地方繁榮的主要因素 ；因此，在目前各方決定推出新竹縣市長候選人之主要時刻，特別提出呼籲，

希望國民黨能推瞭解科技發展 及地方需求 ，且有行政經驗的候選人，使過去幾年園 、縣、 市的合作發展默契得以延續 ，並繼續造福地方及產業。

同業公會已明確表示，推薦並支持有科學園區管理及縣政服務經驗的楊文科先生 ，能成為下一屆新竹縣長的候選人。

國民黨

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