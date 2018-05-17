數據會說話 國發會：我國近二年已擺脫「悶經濟」

2018-05-17 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



政府近期連日召開記者會端出政策牛肉，但國民黨17日批評，我國各項經濟數據大幅下滑，民眾根本吃不到政府畫的大餅，對此，國發會提出多項數據駁斥，強調近二年已擺脫「悶經濟」。

國發會經濟發展處處長吳明蕙強調，我國經濟自2016年下半年出現反轉，整年經濟成長率達1.41%，2017年增為2.86%，今年第1季更達3.04%，顯示經濟情勢已脫離「悶經濟」泥沼。實質每人GDP增幅也逐年增加，2016年較上年增加7,885元，2017年則較上年大幅增加18,121元。

若與亞洲四小龍相比，雖然目前我國經濟成長率較低，但進步幅度卻是最大的，例如去年成長率2.86%較2015年進步2.05個百分點，超過同期間韓國的0.3個百分點、香港的1.4個百分點、新加坡的1.4個百分點。

針對國民黨所提民間消費若干支出比重縮減的批評，國發會指出，民間消費的支出結構比重本就互有消長，民間消費活力應以總支出水準觀察，去年名目民間消費支出較2015年增加5.6%，零售及餐飲營業額也增加3.44%。

國發會表示，今年以來，第1季零售及餐飲業營業額達4.68%，是2011年第4季以來新高；消費者信心指數3月達32個月來新高，4月雖有略降但仍處高點；3月失業率更是降至18年來同月的低點，這些都有利於提升未來民間消費。

國發會強調，在國人及政府共同努力下，近二年已逐步脫離過去八年的「悶經濟」，拚經濟是政府最優先的工作，也是全民的期待，期盼各界相互合作，勿淪於口水之爭。