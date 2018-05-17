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曾繁城談水電問題 呼籲政府長遠思考

2018-05-17 12:19中央社 新竹17日電

IC設計服務廠創意董事長曾繁城。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
IC設計服務廠創意董事長曾繁城。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
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IC設計服務廠創意董事長曾繁城同時擔任台積電副董事長，他表示，水資源與電力的問題不能只靠民間節省，政府應長遠思考。

創意上午召開股東常會，曾繁城會後針對企業界關心的水、電問題表示看法，他說，短期有方法節水、節電，只是面對龐大的水電需求，不能只靠節省，畢竟民間節省是少量。

曾繁城表示，政府應長遠思考如何長期解決水資源與電力的問題，不能太急與草率。

至於企業加薪議題，曾繁城認為，應由企業視自己經營能力決定，不能有強制性；企業能力很重要，與獲利能力很有關係，也與環境很有關係，政府在環境上可幫助。

水資源台積電

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