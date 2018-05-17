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三井物產也要投入台灣風電 傳擬入股海龍風場

2018-05-17 06:51經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

三井物產傳將取得台灣一處離岸風場股權，這將是這家日本商社首度投資台灣電力市場。

彭博引述知情人士報導，三井物產已深入洽談，將取得新加坡玉山能源(Yushan Energy)的海龍離岸風場工程的股份。這項交易最快今天公布。

據彭博新能源財經（BNEF）估計，玉山能源(Yushan Energy)規模300百萬瓦的工程尚在規畫階段，開發尚需要18億美元資金。有三井參與，等於讓台灣發展替代能源取得另一大投資者。

三井物產最快今天公布投資台灣離岸風場。路透
三井物產最快今天公布投資台灣離岸風場。路透
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