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悠克公告營業範圍變更 18日開始停止交易

2018-05-16 22:17中央社 台北16日電

近年淡出安控市場的悠克國際晚間公告，悠克有經營權異動且異動前後有營業範圍重大變更情形，依規定將於5月18日開始停止交易。

悠克國際晚間公告，悠克曾於2016年第2季經營權異動；今年首季財報顯示，有新增主要經營業務占首季營業收入達50%以上，及2017年度占營收達50%以上的經營業務，占今年首季營收低於20%，符合證交所「營業細則」第50條第1項第14款，經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更的情事，因此從5月18日股票開始停止交易。

悠克國際表示，過去從事安全監控業務，但因安控業務不耐大陸低價傾軋，市況不佳而有意淡出，並於2014年和2015年引進策略聯盟夥伴轉型，擬朝飯店業發展，並委託經營尊龍、舜鈺二家公司，但轉型成效不彰，並於去年第2季先行出售原有的中和廠。

悠克國際指出，目前悠克國際積極規劃營業轉型，包括先前轉投資昇華娛樂傳播等，希望以多元形態業務導入來擺脫營運低潮並增進全體股東權益。

悠克國際今年首季財報，累計營收6210萬元，營業毛損6889萬元，營業淨損8267萬元，稅前虧損8482萬元，本期淨損8470萬元，合併稅後虧損8470萬元，每股稅後虧損0.83元。

經營權營收

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