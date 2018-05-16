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私幼大利多！政院補助284億元 創27萬平價就學機會

2018-05-16 21:03經濟日報 記者江睿智╱即時報導

行政院今日宣布將建立「準」公共化教保服務，未來3年內投入284億元預算採購私幼和私托服務，提供學齡前26.9萬個平價就學機會，以減輕家長育兒負擔。

這項措施被視為私幼和私托的利多。政院現推動《幼兒教育照顧法》立法，將鼓勵企業為員工設置幼兒園托嬰中心，這意味著，企業設置私幼和私托，也有機會獲得政府補助，分到一杯羹。

行政院長賴清德今日親自主持「我國的少子女化對策（0-5歲幼兒教育及照顧篇）」記者會，宣布將擴大公共化教保服務量、建置「準」公共化教保服務機制，並擴大發放育兒津貼等。

政務委員林萬億表示，因為受限於場地，公托和公幼（包括公立及非營利機構）都將有數量限制，因此政府將與私幼和私托簽約，必須達到政府要求的標準，政府就提供補助。換言之，政府透過採購私幼和私托的服務，作為「準」公共化教保服務。

政院也宣布將補助私幼和私托，提供「準公共化」教保服務。2到5歲兒童就讀準公共化幼兒園，家長每月僅負擔新台幣4500元，政府補助每月每生3500至5500元；0至2歲托嬰，一般家庭政府每月每生補助3000至6000元。今年8月起於六都以外15縣市先行上路。

教育部國教署副署長許麗娟表示，政府建置準公共化教保服務，合作對象包括：居家式托育（保母）、私立托嬰中心、私立幼兒園合作。而且，建物須公安檢合格，品質要通過評鑑、教保人員薪資必須達一定水準（如私幼教保人員月投保薪資必須在2.9萬元以上，3年內須調升至3.2萬元），以及遵守政府訂定收費標準，一學年每月收費標準依人數不能超8000元至1萬元上限，如此才能與政府簽約，獲得補助。

許麗娟推估，明（108）年準公共化的托育服務量，0到2歲可提供5萬名，2到5歲則達到21.9萬名。準公共化教保服務所需經費，包括衛福部和教育部，未來3年總計投入284億元。目標是在2022年時，我國學齡前兒童獲得公共化及準公共化服務比率，由目前26.5%一舉躍升至62.5%。

幼兒園托嬰

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