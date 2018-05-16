經濟部長沈榮津允諾 在高市打造體感科技示範城市
經濟部工業局、高雄市政府、中山大學合辦的「2018放視大賞」今天起到18日止在高雄展覽館展開，以「Fun Tech體感科技」為主軸，89所學校、192系所提出1684件作品參展。經濟部長沈榮津看到參展院校、學生愈來愈踴躍，對南台灣發展體感科技有信心，允諾要在南台灣打造體感科技產業聚落，讓高雄成為發展體感科技的示範城市。
「放視大賞」今年邁入第8年，沈榮津是8年前催生這項此活動的重要推手，那時他任加工出口區管理處處長，看到數位科技人才多在北部，即鼓勵南部有視覺影視相關系所的大專院校創作數位內容作品。他說，2011年首屆辦理時，只有14校參展，參觀人次只500人，今年已近90校參賽，3天展期預計可突破10萬人次，現場還有廠商招募人才，有助想投入數位科技、體感科技產業的學生就業。
「2018放視大賞」現場還有科技公司規畫的VR電競館、AR手遊電競館，沈榮津和到場的另7位來賓進行4對4VR電競射擊遊戲「一級玩家」，對南台灣發展體感科技更具信心。
經濟部工業局今年編了1000萬元經費支持放視大賞，沈榮津要工業局以後不能刪經費以鼓勵南台灣的學子發揮創意。為了鼓勵大專院校學生投入數位科技內容創作，今年有科技廠商贊助大賞150萬元獎金，比去年多50萬元，學生大受鼓勵，各參賽系所全力在現場展示、說明參展作品特色。
代表高雄市政府出席的經發局長李怡德表示，高雄2010年即將「數位內容」列為重點發展產業，多家指標性業者陸續於亞洲新灣區的「軟體科技園區」、「DAKUO數創中心」及「駁二特區」群聚，廠商家數從46家成長到今年已有228家，累計投資金額從3.2億成長到119億，創造近萬個就業機會，未來會結合經濟部的「體感科技產業發展計畫」，以城市娛樂、沉浸式教育、文化影視、健康促進等跨領域應用為主，全力引進民間能量開創創新經濟模式。
曾把畢業作品參加放視大賞的有橋漫畫工作坊的負責人陳小雅用學校老師鼓勵她的話，勉勵南台灣大專院校學生創作時要思考作品有沒有存在這個世界的價值，如果沒有，為何不儘早扔掉？如果有，為何不趕快去做？她曾因此思考，把畢展作品全部打掉重作，新作品參加放視大賞，果然感動許多人。
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