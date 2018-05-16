經濟部長沈榮津允諾 在高市打造體感科技示範城市

2018-05-16 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



經濟部工業局、高雄市政府、中山大學合辦的「2018放視大賞」今天起到18日止在高雄展覽館展開，以「Fun Tech體感科技」為主軸，89所學校、192系所提出1684件作品參展。經濟部長沈榮津看到參展院校、學生愈來愈踴躍，對南台灣發展體感科技有信心，允諾要在南台灣打造體感科技產業聚落，讓高雄成為發展體感科技的示範城市。

「放視大賞」今年邁入第8年，沈榮津是8年前催生這項此活動的重要推手，那時他任加工出口區管理處處長，看到數位科技人才多在北部，即鼓勵南部有視覺影視相關系所的大專院校創作數位內容作品。他說，2011年首屆辦理時，只有14校參展，參觀人次只500人，今年已近90校參賽，3天展期預計可突破10萬人次，現場還有廠商招募人才，有助想投入數位科技、體感科技產業的學生就業。

「2018放視大賞」現場還有科技公司規畫的VR電競館、AR手遊電競館，沈榮津和到場的另7位來賓進行4對4VR電競射擊遊戲「一級玩家」，對南台灣發展體感科技更具信心。

經濟部工業局今年編了1000萬元經費支持放視大賞，沈榮津要工業局以後不能刪經費以鼓勵南台灣的學子發揮創意。為了鼓勵大專院校學生投入數位科技內容創作，今年有科技廠商贊助大賞150萬元獎金，比去年多50萬元，學生大受鼓勵，各參賽系所全力在現場展示、說明參展作品特色。

代表高雄市政府出席的經發局長李怡德表示，高雄2010年即將「數位內容」列為重點發展產業，多家指標性業者陸續於亞洲新灣區的「軟體科技園區」、「DAKUO數創中心」及「駁二特區」群聚，廠商家數從46家成長到今年已有228家，累計投資金額從3.2億成長到119億，創造近萬個就業機會，未來會結合經濟部的「體感科技產業發展計畫」，以城市娛樂、沉浸式教育、文化影視、健康促進等跨領域應用為主，全力引進民間能量開創創新經濟模式。