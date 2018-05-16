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公司法 歷年修法大事紀

2018-05-16 19:45中央社 台北16日電

20年未翻修的公司法部分條文修正草案，今天完成初審，此次修法工作耗時近3年，修法主軸包括有利創新創業的彈性放寬、電子與國際化、加強公司治理，並配合洗錢防制評鑑納入相關條文。

政府在民國18年制定公布公司法全文233條，並自20年7月1日起施行，至今共歷經25次修正，其中90年三讀通過的修正案與此次修正幅度最大，以下為歷年公司法修正大事紀：

─90年10月25日，立法院三讀通過公司法修正案，為第9次修法，當時全文已增至443條，共修改234條，放寬有關公司舉債、資金借貸、公司發行股票、折價發行股票等限制。

這次修法中並注意到小股東權益保障，定股東股權超過3%（原為5%）得以書面向監察人請求對董事提起訴訟，員工購買股票出售限期從過去不得低於3年縮短為兩年、開放無表決權的特別股股東可出席股東會等。

─94年5月27日，立法院三讀通過公司法修正案，納入股東提案權、董事監察人提名制度、股東通訊投票制度等規範。

─98年4月14日，立法院三讀通過公司法修正案，取消公司設立最低資本額規定，以因應當時全球景氣不佳問題，有助業者迅速設立公司，避免資金閒置。

─104年2月，啟動此次公司法修法準備工作。

─106年4月27日，經濟部版公司法部分條文修正草案出爐。後續召開8次專家學者與跨機關會議，8場大型公聽會及多次業界座談。

─106年7月4日，公司法部分條文修正草案納入「公司秘書」，引發業者反彈，經濟部修改為得依章程規定置「公司治理專（兼）職人員」。

─106年12月21日，行政院院會通過公司法部分條文修正草案，考量洗錢防制，納入實質受益人申報條款。

─107年4月19日，立法院經濟委員會開始審查公司法部分條文修正草案。

─107年5月16日，立法院經濟委員會初審通過公司法部分條文修正草案。其中因第9條經濟部彙整多名立委版本時，自行新增部分內容，引發立委不滿致審查中斷，最終經表決通過剩餘條文打包送院會處理。

公司法股東會

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