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工商團體反對刪除法人董事 經部將再邀專家學者討論

2018-05-16 11:57經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

立法院經濟委員會審查公司法修正案進入關鍵時刻，針對七大工商團體昨（15）日罕見的共同發表聲明，要求實質受益人免定期申報、反對刪除法人董事，雖相關條文今日上午立法院經濟委員會尚未討論到相關法案。但經濟部常務次長王美花在朝野協商上表示，經濟部會在下一次協商前，邀請公正客觀的專家學者，針對遭保留的條文，再度進行深入地意見交換。

七大工商團體昨日罕見的共同發表聲明，提出六大共同主張，尤其針對公司法第22條之1的最終實質受益人申報，工商界主張無需定期申報，有變動時再申報，有限公司也無需申報。

七大工商團體包括工總、商總、工商協進會、中小企業總會、電電公會、工業區廠商聯合總會及台灣上市櫃公司協會，今日聯名在媒體刊登廣告，發表「工商界對公司法修正之嚴正立場」的聲明，聯合表達對於公司法修法的業者觀點。

王美花表示，關於「法人董事」這一條，目前經濟部是沒有變動，但未來不是不能討論、不能改，但要有很好的配套措施。

公司法條文中的「法人董事」到底會不會刪？還是會進行微調？王美花上午表示，目前經濟部的立場是沒有變動，但未來不是不能討論，但未來若要做任何變動，需要充分溝通，在公部門、私部門，該要怎麼做？都要讓大家有心理準備，畢竟這將是長久的制度，比較聚焦以後再來調整，會比較恰當。

此外，關於實質受益人名稱要怎麼改？王美花則指出，經濟部的想法是「不要名實不符」，如果申報的只有第一層，10%以上就要申報，但是這是第一層，而國際上通常也都知道實質受益人的定義是怎麼樣？

王美花表示，今日經濟部提出的協商版本，是不建議掛實質受益人的帽子，經濟部認為比較好的方式是「直接寫哪些人、哪些人要申報」。

王美花表示，公司法修法影響確實層面很廣，產業界才會這麼關注整個修法的進度，也因為每一個條文可能都會影響公司員工，因此經濟部也是戒慎恐懼，再加上重要的條文，也愈來愈聚焦了。

經濟部王美花公司法

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