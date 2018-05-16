「股后」員工福利支出僅60萬 立委要求全盤公布無良公司

2018-05-16 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



上市櫃公司賺錢不加薪，金管會要公布「黑名單」，但被立委認為誠意不足。金管會主委顧立雄今天(16日)在立法院財委會表示，證交所和櫃買中心會在6月底公布，上市櫃公司平均員工福利費用「前50名」及「後50名」公司。

顧立雄說，明年6月底還會公布，企業員工平均薪資低於所屬產業平均；企業年度EPS(每股盈餘)高於所屬產業平均薪資、年度獲利成長但平均員工福利費用衰退，或年度員工平均福利費用未達50萬元。但顧立雄說，後50名低薪公司會去識別化。

國民黨立委曾銘宗認為這種做法，一點用都沒有。曾銘宗說，要就「全盤公布」不加薪的企業，不能去識別化，尤其要特別標注「壞老闆、慣老闆」的公司；曾銘宗舉例，近日有一家公司，股價「一路飆」，還被稱做「股后」，但該公司股價現在已900多元，去年「員工平均福利費用(包括薪資、勞健保、退休金等)」才60.8萬元，是股價在200元以上公司「最低的」，且股價比這家公司還低的公司、甚至是傳統產業，員工一年平均福利費用都有100萬元以上。

曾銘宗說，股價這麼高、員工薪水這麼低，老闆自己賺飽了，「但有沒有良心，大家都知道」。

國民黨立委賴士葆說，全體上市櫃公司連續兩年各賺2.4兆元，上市櫃公司總市值已是台灣GDP的2倍，台灣企業這麼賺，但企業幫員工加薪卻何其困難。賴士葆說，金管會要公布，就公布「5%加薪最差的企業」且至少要85到100家。

顧立雄說，在行政院幫軍公教加薪並要求企業有獲利要加薪後，根據統計，到今年2月底，加薪的上市櫃企業已近900家、其中加薪3%者有535家，他同意可研議把「(加薪)最後50家」名額提高。