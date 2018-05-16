台印石化協議6月協商 印方：全力支持

2018-05-16 00:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳15日會見印度古吉拉特邦州長維吉盧帕尼（Vijay Rupani），對於雙方合作的中油台灣石化聯盟投資案，盧帕尼當場表示，印度官方與他個人將給予台灣方面最大協助與保障，將會與我簽定「官方支持協議」（State Support Agreement），為台灣提供最好的投資條件。

黃志芳15日率團赴古州政府所在地甘地納格爾（Gandhinagar）與古州州長盧帕尼及其行政團隊會見，我國駐印度大使田中光也出席與會。此次盧帕尼除了親自接待，也率領該州政府一級行政首長出席，雙方針對台灣赴印度投資石化聚落等議題，交換意見。

黃志芳在會見時對盧帕尼表示，我國先前提出由中油為首組成的「台灣石化聯盟投資案」，總投資額逾60億美元（逾新台幣1,800億元），台灣方面也關切古州州政府將如何支持這項投資案。盧帕尼對此再度強調，一定給台灣最大的協助，定案前雙方將簽署「印度官方支持協議」，作為官方支持的依據。

黃志芳透露，下（6）月台灣石化聯盟將率團來古州與印度官方協商，至於協議的內涵，黃志芳指出，古州屆時將提出租稅與行政優惠等條款，給予台灣投資方參考，雙方若同意則可簽署協議，作為未來投資優惠的依據。

此外，盧帕尼也表示，明年1月19日古州將舉行「古吉拉特全球投資峰會」（Vibrant Gujurat 2018），邀請台灣政府與企業參與，了解古州乃至於印度的投資商機。

盧帕尼表示，日、韓在古州投資日久，甚至已經形成產業聚落（Township），黃志芳則回應，台灣在古州已有中鋼、正新輪胎的投資案，將來應該很快可形成自已的Taiwan Township。

盧帕尼表示，古州有很多日、韓、歐洲的投資、日本韓國在印度都用投資群聚方式，形成一個生活圈，譬如日本就有所謂的Japan Township，因此，他也希望台灣的業者踴躍來投資。

此次雙方會見對於投資意向已經達成一定共識，會後黃志芳致贈由故宮製作、台灣畫家林玉山繪製的雙牛畫作，意味雙方協力打拚並彰顯台灣精神。

盧帕尼在會後也致贈黃志芳印度當地的織錦Kutch，雙方以個自的在地精神，最為會見的禮物，黃志芳說，這顯示雙方對此次會見的重視，連挑選禮物都別出心裁。