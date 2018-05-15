再生粒料用於公共工程 垃圾變資源

2018-05-15 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院公共工程會表示，大家每天產生的垃圾，經過焚化及再處理後，成為工程可用的再生粒料，以適當比例作為道路基底層或管線挖掘後的回填材料，不但有助於解決垃圾焚化底渣的去化、延長掩埋場的壽命，也能在確保工程品質前提下節省工程經費。

而底渣經過磁選、篩分等處理程序，並依環保署規定經檢驗符合毒性特性溶出程序（TCLP）標準及工程品質需求後，即為焚化再生粒料，可作為道路基底層或管線挖掘後的回填材料之一。

工程會參考先進國家作法及實際使用成果，自2010年起協助環保署進行一系列的試驗及驗證工作，並於2015年協助環保署完成相關的使用手冊，各縣市政府也已成立跨局處的推動小組，推動優先運用於較無環保爭議的工程項目。

而當部分縣市無法順利去化底渣時，中央也會主動協助，如去年7月環保署即依地方所提協助需求，請工程會媒合中央工程機關協助使用13萬噸的焚化再生粒料。經過各機關積極配合辦理變更設計及環差等程序，至今年4月已使用約1.2萬噸，預定年底達成使用目標。