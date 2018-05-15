再生粒料用於公共工程 垃圾變資源
行政院公共工程會表示，大家每天產生的垃圾，經過焚化及再處理後，成為工程可用的再生粒料，以適當比例作為道路基底層或管線挖掘後的回填材料，不但有助於解決垃圾焚化底渣的去化、延長掩埋場的壽命，也能在確保工程品質前提下節省工程經費。
而底渣經過磁選、篩分等處理程序，並依環保署規定經檢驗符合毒性特性溶出程序（TCLP）標準及工程品質需求後，即為焚化再生粒料，可作為道路基底層或管線挖掘後的回填材料之一。
工程會參考先進國家作法及實際使用成果，自2010年起協助環保署進行一系列的試驗及驗證工作，並於2015年協助環保署完成相關的使用手冊，各縣市政府也已成立跨局處的推動小組，推動優先運用於較無環保爭議的工程項目。
而當部分縣市無法順利去化底渣時，中央也會主動協助，如去年7月環保署即依地方所提協助需求，請工程會媒合中央工程機關協助使用13萬噸的焚化再生粒料。經過各機關積極配合辦理變更設計及環差等程序，至今年4月已使用約1.2萬噸，預定年底達成使用目標。
循環經濟是政府5+2創新產業政策之一，工程會、環保署與相關機關據此共同推動再生粒料運用於公共工程，由環保單位落實再生粒料的品質並流向管理，確保無毒無害；工程主辦機關則依據粒料特性適材適所適量的運用於較無環保爭議的工程項目，以疏導代替圍堵，兼顧環保及工程品質，達成愛護地球、妥善利用資源的目標。
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