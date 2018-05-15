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政院推新經濟移民法 工商團體樂觀其成

2018-05-15 13:09中央社 台北15日電

行政院今天宣布「新經濟移民法」草案規劃重點，放寬外國人才取得永久居留條件，工商團體對新法案樂觀其成，也盼能納入中國居民適用，歡迎全世界人才來台。

行政院長賴清德今天上午主持「新經濟移民法規劃重點記者會」，新法將鬆綁投資移民獲得永久居留的條件，只要符合投資營利事業新台幣1500萬元並創造5個台灣人工作機會的條件滿3年以上，可取得永久居留權。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰說，終於聽到好消息，台灣欠缺優秀人才，對比德國、加拿大、美國都靠移民讓他們人口素質、競爭力提升，但現階段台灣根本沒有良好移民政策，處於鎖國狀態，面對未來勞動力下滑，出生率降低，新移民法對整體幫助非常大。

賴正鎰指出，以其他國家狀況來看，新移民法不但不會搶到本地民眾工作機會，還能創造更多就業機會，改善人口素質，提升國家競爭力，解決出生率、勞動力不足問題，他也建議可把中國納入適用，不要害怕，張開雙手歡迎全世界的優秀人才。

中華民國工商協進會秘書長范良棟則說，對新移民法樂觀其成，不過，最主要根本還是政府要把台灣投資環境搞好，否則連台灣人才都選擇外移，這樣移民法就算再怎麼放寬，國外人才也不願意來，把投資環境弄好，搭配良好政策法案，就能阻止人才外移，並吸引國外人才來台打拚。

出席「新經濟移民法規劃重點記者會」的行政院政務委員兼國家發展委員會主委陳美伶表示，在不影響國人就業機會與薪資水準前提下，積極延攬國家發展所需的人才及人力，以強化產業升級，改善人口結構，促進國家發展。要在2030年總生育率達到1.4人，人口不低於2000萬人。

陳美伶說，「新經濟移民法」草案放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代取得永久居留條件，港澳居民可準用本法，預計在下會期送立法院審議。

新移民陳美伶中華民國

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