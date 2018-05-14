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鼓勵科研技轉 技轉人員可分一杯羹並免除定價決策責任

2018-05-14 21:52經濟日報 記者江睿智╱即時報導

科技部於今（14）日修正發布「科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，將允許學研機構應將技轉成果一定比例收入分配給技轉有功人員，且技轉人員在履行勤勉義務且無牟取非法利益之情況下，可免除其研發成果定價中因後續價格變化產生的決策責任。

「科學技術基本法」自2017年6月14日修正公布後，放寬股票處分彈性，並明定研究人員兼職的資訊公開、利益迴避、監督管理等相關事項，這次科技部修正發布之「科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」亦為「科學技術基本法」相關子法之一。

科技部原規範學研機構技轉所取得的權利金皆須上繳一定比例至科發基金，科技部本次特別增訂符合運用貢獻等條件的學研機構，經科技部核可後，得減免技轉收入繳交政府的金額比例，讓學研機構得自行彈性運用該筆收入，持續投入推廣科研成果，發揮科研補助的最佳效益。

科技部並表示，這次修法針對技轉人員，給予激勵技轉人員積極投入業務的誘因，以及提供一個可使其安心無慮地貢獻所長的行政決策環境，特別於辦法中增訂條文，規範學研機構應將一定比例的成果收入分配給技轉有功人員，且技轉人員在履行勤勉義務且無牟取非法利益之情況下，可免除其研發成果定價中因後續價格變化產生的決策責任，希望藉由技轉人員盡其所能地展現專業，創造出科研成果商業化的最大價值。

科技部

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