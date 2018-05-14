影／加時薪救低薪 勞團批：本末倒置

2018-05-14 20:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



行政院今(14)日大張旗鼓宣布，將提高中央政府機關的派遣工起薪，並呼籲將基本時薪增加到150元。勞團雖然贊同加薪，但認為政府不設法減低非典型勞工數量，是本末倒置。