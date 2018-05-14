核三廠1號機重啟 原能會今同意

2018-05-14 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



原能會今(14)日同意核三廠1號機起動，台電表示，依規定執行大修後啟動作業。

核三廠1號機於4月3日開始大修，機組停機進行定期維護保養，完成相關工作後，台電於5月7日向原能會提出機組起動申請，經原能會再加強查證後，確認機組狀態符合起動要求，原能會今(14)日下午2時同意核三廠1號機起動。

台電表示，核三廠1號機已完成大修，台電公司將依照相關規定執行機組起動作業，以達成安全穩定運轉的要求。