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核三1號機起動運轉 原能會同意了

核三廠1號機重啟 原能會今同意

2018-05-14 18:49經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

原能會今(14)日同意核三廠1號機起動，台電表示，依規定執行大修後啟動作業。

核三廠1號機於4月3日開始大修，機組停機進行定期維護保養，完成相關工作後，台電於5月7日向原能會提出機組起動申請，經原能會再加強查證後，確認機組狀態符合起動要求，原能會今(14)日下午2時同意核三廠1號機起動。

台電表示，核三廠1號機已完成大修，台電公司將依照相關規定執行機組起動作業，以達成安全穩定運轉的要求。

核三廠原能會台電

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