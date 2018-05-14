新南向首宗大案 中鼎吞印度大單

2018-05-14 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



新南向首宗大案出爐，中鼎奪大單。貿協董事長黃志芳14日宣布，中鼎工程自印度基礎建設大廠阿達尼（Adani）手上標得大案，此案是印度奧迪薩邦（Odisha）東部港口達姆拉（Dhamra） 港天然氣接收站建構案，獨吞2.4億美元（約新台幣72億元）工程。

Adani表示，下一個大工程聚焦台灣石化聯盟與印度、日本將攜手投資的石化案，該案位於印度西本部的古吉拉特邦境內曼德拉（Mundra）港及經濟特區，將專案建構石化產業聚落，預計由上述三國攜手的石化產業族群共同投資，初期投資規模達到2,000億元，未來十年內產值則可望以兆元計。

在天然氣站方面，中鼎夥伴Adani表示，該案年產能達到500萬公秉，中鼎的工程於今年4月24日得標，雙方已於印度時間5月14日完成簽約，由於中鼎品質極佳，在他們接手關線設備工程後，可望在兩到三年內完成Dhamra天然氣接收站，未來雙方在一定的條件下，也可望有夠多合作項目。

黃志芳表示，中鼎從Adani公司拿到台幣72億元的天然氣接收站合約，是推動新南向政策以來，台商在新南向國家拿到最大的一筆生意，將來如果石化案順利推動，一定可為台商創造更多的商機，而石化聚落投資案，是當前焦點。