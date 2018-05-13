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中職／郭泓志要歸隊了 15日重返悍將一軍

投資台灣事務所擬6月揭牌 先推攬才3計畫

2018-05-13 18:10中央社 台北10日電

經濟部招商中心改組為投資台灣事務所，規劃在6月正式揭牌，在此之前已啟動3項攬才計畫，針對外資幹部、外籍生及特定專業人才提供客製化服務，吸引外籍人才在台發展。

行政院去年中起動加速投資台灣專案會議，並要求經濟部強化招商投資服務中心功能，並整合ContactTaiwan平台，經濟部投資業務處處長張銘斌表示，由招商中心改組的「投資台灣事務所」，目前規劃在6月正式揭牌，未來「就像是國家的獵人頭公司」，與投資審議委員會及投資業務處合作，主動追蹤外籍人才動向及提供所需協助，Contact Taiwan則會成為類似人力銀行的平台。

張銘斌表示，投資台灣事務所將負責執行「鳳凰」、「晨星」及「領航鯨」等3項攬才計畫；其中，鳳凰計畫是結合招商工作，協助外資來台投資時所帶來的技術、研發、財務人才或高階主管等在台申請工作簽證、居留證等工作的客製化方案，讓投資案可以更順利完成。

晨星計畫則針對來台求學的外籍生，目前已與台大、師大、台科大等外籍生較多的學校合作，不只提供就業媒合，未來也將協助創業媒合，並解決申請簽證、就業金卡時可能遇到的問題，希望可以留下具潛力人才，彌補台灣少子化潮流下產生的人才缺口。

領航鯨計畫則瞄準特定專業人才，目前正與財團法人中技社洽商合作，蒐集曾獲獎學金，或是申請到就業金卡的人才資訊，納入人才資料庫，以長期追蹤，為這些外籍人才提供終身服務。

張銘斌說，雖然投資台灣事務所規劃在6月揭牌，但攬才計畫都已在推行，因為如牽涉實習部分，大學生多半在6月就開始放暑假，若等到事務所揭牌才推動，時程上來不及搭配；鳳凰計畫也配合投資案，隨時提供服務。

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