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用電大戶被罰？工商界憂懲罰性節電政策

2018-05-12 16:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

行政院副院長施俊吉今天出席工商協進會中部工商午餐會，與會工商企業擔憂夏季面臨缺電危機，但政府卻祭出電大戶罰性節電政策，也有的因應明年共同申報準則（CRS）反避稅「肥咖條款」，建議政府加速審議「促進境外資金回國投資特別條款」。施俊吉說，行政院重視企業投資障礙等問題，與企業面對面溝通，共同解決，打造優質投資經商環境。

工商協進會祕書長范良棟說，工商業最憂心還是缺電危機，政府針對用電大戶採取懲罰性節電政策，工商業界訂單多，工業用電相對也高，拚經濟卻遭罰款，情何以堪？建議經濟部取消對用電大戶懲罰性節電政策，改採鼓勵離峰用電政策，也建議經濟部加速核二廠二號機重啟作業，並在用電高峰來臨前，完成核三廠歲修作業，以避免夏季供電不足。

經濟部答覆，針對逾1000KW商業用電大戶訂出節電5%措施，並非懲罰性、限定性、經常性措施，所罰款項在改善後歸還，目的在於藉由企業帶頭節電，在不影響產業生產與運作的運作下，減少尖峰供電壓力。經濟部也會加速核二廠2號機重啟作業，以及核三廠1號機歲修，穩定電力供應。

台中市工業總會理事長吳桂森說，很多企業在明年面臨CRS問題，政府會加強國際間追稅，建議政府比照國外的租稅赦免或租稅特赦方式，加速審議「促進境外資金回國投資特別條款」，以租稅赦免的方式，鼓勵海外資金回流，投資國內重點發展產業。

財政部答覆，觀察國內多國實施租稅赦免政策，以印尼為例，在前年及去年實施租稅特赦，匯回資金佔申報總資產3%，效果有限，對於過去大多數誠實納稅義務人不公平，基於租稅公平，未來海外資金是否課稅，研議合宜可行認定方式。

工商協進會中部工商午餐會今天登場，與會工商企業擔憂夏季面臨缺電危機，但政府卻祭出...
工商協進會中部工商午餐會今天登場，與會工商企業擔憂夏季面臨缺電危機，但政府卻祭出電大戶罰性節電政策。記者趙容萱／攝影
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工商協進會中部工商午餐會今天登場，與會工商企業擔憂夏季面臨缺電危機，但政府卻祭出...
工商協進會中部工商午餐會今天登場，與會工商企業擔憂夏季面臨缺電危機，但政府卻祭出電大戶罰性節電政策。記者趙容萱／攝影
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工商協進會中部工商午餐會今天登場，與會工商企業擔憂夏季面臨缺電危機，但政府卻祭出...
工商協進會中部工商午餐會今天登場，與會工商企業擔憂夏季面臨缺電危機，但政府卻祭出電大戶罰性節電政策。記者趙容萱／攝影
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