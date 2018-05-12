台電招考應試逾萬人 錄取率5.22%近4年高

2018-05-12 13:19 中央社 台北12日電



經濟部已核定台電調薪3.2%，成民眾羨慕的工作。台電今天招考新進人員，實際應考人數1萬4166人，平均錄取率約5.22%，為近4年最高，綜合行政類最多人報考，化學類錄取率最低。

經濟部轄下4家國營事業分別向經濟部國營事業委員會提報調薪幅度，其中台電、中油較早提報，幅度分別為3.9%及3.6%，經濟部日前核定後調幅為3.2%，也成為受薪階級眼中穩定收入的工作。

台電公司今天招考107年新進僱用人員，分別在台北、台中、高雄、花蓮4地共10個考場舉行初試，報考人數共計2萬1407人，男性有1萬1342人，女性有1萬65人，男女性各占53%及47%，預計錄取740人。

台電表示，根據第一節國文、英文的共同科目實際應考人數1萬4166人，到考率66.2%，平均錄取率約5.22%，台電預定在7月17日公布複試名單。

根據台電新進僱用人員歷年率取率來看，107年5月5.22%為近4年最高，106年為4.23%，105年為4.5%，104年為3.9%，103年則為6.11%。

台電分析，各招考類別中，綜合行政報名人數1萬2597人名列第一，預計錄取110人，預估錄取率為0.87%。「輸電線路工程」報名人數最少，有74人，預計錄取5人，預估錄取率為6.76%，主要擔任輸電線路工程設備、通信設備(含光纜)等裝設工作，須從事戶外架空線路延架線等高空登桿、登塔作業或地下電纜延放線等局限空間作業。

此外，「化學」的錄取率最低、為0.82%，367名考生角逐3個錄取名額。各招考類別中，「配電線路維護」的錄取率最高、達13.85%，報考人數2845人，預計錄取394人。

台電提醒，複試時將加測負重行走的現場測試項目，應考人必須在一分鐘內背負30公斤的纜線行走50公尺，途中不得放下或掉落，應考人必須及早為第二階段的複試項目做準備。