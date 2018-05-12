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電力備轉容量率 明年拚10％

2018-05-12 01:35經濟日報 記者林彥呈／台北報導

台電昨（11）日指出，公司預估今年用電量將較去年成長，且明年隨著新機組陸續上線，備轉容量率可望提升至10%，備用容量率達成法定目標15%。

面對即將來臨的用電高峰挑戰，台電強調，肯定會做好準備，本月底前完成機組大修，並加強發電設備運轉維護；另外，也會有新機組加入供電行列，同時還會從需求面管理著手，努力維持穩定供電的目標。

台電進一步指出，隨著通霄新1、2號機、大林新1、2號機及林口新3號機等新機組陸續上線，預估明年備轉容量率將提升至10%，備用容量率達成法定目標15%。

至於如何因應未來的用電需求，台電表示，將持續推動電源開發計畫，每年規劃新增發電機組上線。2020年起，有通霄新3號機、大潭8、9號機、興達新1至3號機、台中新1、2號機及協和新1號機陸續商轉，並積極發展風力、太陽光電與地熱等再生能源，力拚2025年達成再生能源占比20%目標。

至於需求面管理方面，台電強調，將推動節電措施與獎勵活動，針對用電大戶推行「需量競價」，同時鼓勵一般住商用戶參與時間電價，希望在尖峰時段減少用電。據了解，所謂的「需量競價」是指台電於2015年5月推出的電力需求端管理機制，向用戶買回本來賣出去的電，在發電不足時，可以確保系統穩定而不跳電。

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