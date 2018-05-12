油價緩漲機制／中油每分攤0.1元…月虧1億

根據中油預估，若以月銷量100萬噸推算，每吸收0.1元，每個月就會虧損1億元，「但中油是國營事業，遵照政策執行」。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

油價緩漲機制下周正式上路，經濟部強調目前沒有落日機制。根據中油預估，若以月銷量100萬噸推算，每吸收0.1元，每個月就會虧損1億元，「但中油是國營事業，遵照政策執行」。

政府體恤民情，祭出油價緩漲機制，但中油可能開心不起來。2007年時天然氣、油價同步凍漲半年，讓中油虧了逾1,300億元，2010年底油價緩漲14個月，也讓中油賠了536億元，迄今帳面上累計虧損約170億元。

中油總經理李順欽表示，中油是國營事業，因此一定會配合政策執行，但中油好不容易降低負債比，當然希望油價緩漲機制不要損及公司財務和員工權益，更不要因此影響到信評結果。

先前傳出中油建議調整油價公式組成，由目前80%依「7B3D原則」反映國際油價變動，20%為反映管銷營運費用，改為100%都反映國際油價變動，管銷成本固定。李順欽表示，考量到緩漲機制即將上路，不宜同時討論造成大家困擾，因此將待比較適當的時機再檢討，但還是以尊重經濟部為主，中油不能球員兼裁判。

雖然此次油價緩漲機制沒有訂出落日時限，經濟部也未考慮凍漲、緩跌，但有另訂「回收」機制，95無鉛汽油價格在30至32.4元區間下跌時，少跌25%；在32.5至34.9元區間下跌時，少跌50%；在35元以上下跌時，少跌75%。