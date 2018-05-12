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油價緩漲機制 負擔比率拍板

2018-05-12 01:35經濟日報 記者林彥呈／台北報導

據中油浮動油價機制預估，14日凌晨零時起，95無鉛汽油將漲破30元大關。經濟部長...
據中油浮動油價機制預估，14日凌晨零時起，95無鉛汽油將漲破30元大關。經濟部長沈榮津宣布緩漲機制下周一正式上路。 記者黃仲裕/攝影
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備受矚目的油價緩漲機制終於拍板定案，於下周正式上路。經濟部長沈榮津昨（11）日晚間親自召開記者會說明內容，緩漲機制共分四級距，以現階段而言，適用「達30~32.4元，中油和民眾分別負擔25%、75%」的做法，他強調緩漲機制沒有終止實施的時間表，也沒有考慮「凍漲」。

他預估下周95無鉛汽油價格為30.2元，但實際調幅仍待周日才會定案，以當日中油公告為準。

至於目前適用的級距，由民眾與中油各負擔一半，調整為民眾負擔75%漲幅的轉折，據了解，主要是希望此一機制，可以呈現「油價愈高時民眾分擔愈小」的設計架構，可以當油價節節走高時，多協助民眾分擔一些漲幅的負擔。

受到美國制裁伊朗、地緣政治干擾等因素影響，國際油價持續走高，按照中油浮動油價機制預估，下周各式汽油、柴油價格恐再攀升，油價緩漲機制何時上路也受到社會各界關注。昨日上午，沈榮津對油價緩漲機制是否出爐，仍三緘其口，但晚間經濟部緊急通知媒體，沈榮津將親自召開記者會對外說明。

沈榮津指出，油價緩漲方案共分為四種級距，未來若95無鉛汽油價格為30元以下，將不啟動緩漲機制；若達30至32.4元，中油和民眾分別負擔25%、75%；若達32.5至34.9元，中油和民眾各負擔50%；若達35元以上，中油與政府共同吸收75%、民眾負擔25%。 至於政府共同負擔的財源，是否由財政部的貨物稅吸收？沈榮津則說，距離95無鉛汽油價格達35元仍有不少空間，因此這方面還未定案。

沈榮津強調，緩漲機制是因應短期國際油價漲價的措施，目前「就這樣繼續下去」，沒有終止實施的時間表，也未考慮凍漲、緩跌機制；一起與會的中油總經理李順欽也說，等到國際油價回到70多美元時，美國頁岩氣業者就會出場平衡，因此不會有油價長期大漲的現象。

目前95無鉛汽油價格每公升29.6元，即將向30元叩關，更可能一舉衝破2014年11月17日的30.2元高點，逼近同年11月10日的30.7元，創近三年半新高。

沈榮津說，截至本周四為止推估，下周95無鉛汽油價格為30.3元；若依緩漲機制計算，多出來的0.3元由中油吸收25%，經四捨五入後，中油吸收0.1元，因此下周95無鉛汽油價格約為30.2元，但實際調幅仍以周日中油公告為準。

經濟日報提供
經濟日報提供
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國際油價中油沈榮津
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