親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台南南化驚傳滅門強盜殺人 2戶3人死亡

鴻海減資加配息股東每股拿4元 郭台銘估可領64億

油價穩定機制下周啟動 95無鉛達30元以上緩漲

2018-05-11 22:08經濟日報 記者高行╱即時報導

油價續漲，中油11日晚間宣布油價穩定機制，下周起將分4個級距，95無鉛汽油達30元以上，中油與政府會依級距吸收部分漲幅，以油價32.5元計算，自用小客車估月省247元。

中油表示，近期因美國退出伊朗核協議重起全面制裁及中東地區地緣政治干擾，國際油價持續上漲，使國內95汽油價格逼近每公升30元之關卡，經經濟部與中油等單位研議後，將採行油價平穩機制，規畫分為4個級距如下：

一、95汽油每公升30元以下：依油價公式正常漲跌。

二、95汽油每公升30~32.4元：上漲時，少漲25%；下跌時，少跌25%。

三、95汽油每公升32.5~34.9元：上漲時，少漲50%；下跌時，少跌50%。

四、95汽油每公升35元以上：上漲時，少漲75%；下跌時，少跌75%。

根據上述機制，以每個月1800c.c.至2400c.c.自用小客車，每月耗油206公升來算，95無鉛汽油達到32.5元時，民眾每月約能節省247元。

按照中油浮動油價機制預估，14日凌晨零時起，國內汽、柴油每公升估各調漲新台幣0.8元、0.6元，95年無鉛汽油每公升30.4元，逼近3年半新高，換言之，下周油價穩定機制即會啟動，而中油表示，下周油價實際調整金額需待13日中午正式公布。

中油資料顯示，本周累計至5月10日的原油指標7D3B每桶均價為74.24美元，較上周71.49元上漲2.75美元。新台幣兌美元匯率29.837，較上周貶值0.132元。

國際油價中油
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

經長宣布：95汽油超過30元就緩漲 中油吸收25%

2018-05-11 20:03

油價緩漲機制上路 開車族可月省247元油費

2018-05-11 20:35

油價緩漲機制定案！沈榮津：未考慮凍漲機制

2018-05-11 19:58

因應油價上漲 經濟部長說明緩漲方案

2018-05-11 20:25

緩漲機制沒有天花板！ 經長：完全凍漲還沒討論

2018-05-11 20:23

群聯董事長潘健成 也響應「藍手指」

2018-05-11 14:53

影／原油驚驚漲 油價緩漲機制擬5月14日上路

2018-05-11 13:44

營建署租金補貼大加碼 鼓勵成家生育

2018-05-11 13:28

挺綠能！國發會屋頂 架設太陽能板發電

2018-05-11 11:43

何時啟動「油價緩漲」機制？ 沈榮津：待政院定調

2018-05-11 11:41

他幫廠商找人才有一套 獲全國最佳雇主獎

2018-05-11 08:49

大潭電廠2機組大修檢修電力吃緊 台電拚月底修好供電

2018-05-11 07:31

屋頂型設置太陽能板 聚焦四類機關

2018-05-11 01:46

新日光：積極參與綠能屋頂投標

2018-05-11 01:46

首季受僱人數762萬 增1.67%

2018-05-11 01:46

台塑化：自訂油價 助加盟站競爭

2018-05-11 01:46

油價緩漲機制 下周一上路

2018-05-11 01:46

Q1實質薪資 不及17年前水準

2018-05-11 01:46

全民種電 六縣市率先行動

2018-05-11 01:46

換位思考 沈榮津讓政策更有感

2018-05-11 01:22

沈榮津談5G標準…決勝應用端

2018-05-11 01:21

沈榮津：美中貿易戰 台廠不受影響

2018-05-11 01:20

名家觀點／無人商店形塑零售新樣貌

2018-05-11 01:13

社企入公司法 下周開公聽會

2018-05-10 23:49

財經觀點／誠信經營設獨董 魚幫水 水幫魚

2018-05-10 23:39

營業稅、證交稅、車市…全都回春

2018-05-10 23:25

真的加薪了？經常性薪資 連4個月增加

2018-05-10 23:21

5+2產業創新 總統訪生醫園區

2018-05-10 23:01

油價緩漲 台塑化：協助加盟站與中油競爭

2018-05-10 20:35

推動社企 立委建議增納「兼益公司」

2018-05-10 20:17

核二2號機再轉審查 原能會：預計6月初完成

2018-05-10 18:35

提高城市防洪 經濟部盼水利法儘速修正通過

2018-05-10 18:12

上銀卓永財：水電合理化 不能只調漲工業用電

2018-05-10 17:54

員工加薪了？ 3月經常性薪資平均達40k

2018-05-10 17:27

《2000大調查》出爐！16年獲利霸主還是它

2018-05-10 16:38

乘風破浪拚經濟 台灣巨型遊艇稱霸亞洲

2018-05-09 15:56

史上最大缺電潮來襲 2025年電力成本恐漲45％

2018-05-07 09:33

不再是癡人說夢 再生能源產業變綠金

2018-05-04 14:35

淡季買進東協高息股 勝率高

2018-05-07 10:18
看更多

熱門文章

油價緩漲機制 下周一上路

2018-05-11 01:46

仁寶總座公子買「敦南寓邸」 創社區新低價

2018-05-11 10:36

走過負債千億 力晶黃崇仁三個堅定把公司救起來

2018-05-11 01:28

金控前四月大賺1,362億

2018-05-11 00:50

殺很大撿便宜 信義計畫區豪宅交易倍增

2018-05-11 09:46

申報綜所稅 留意七大事項

2018-05-11 00:29

經長宣布：95汽油超過30元就緩漲 中油吸收25%

2018-05-11 20:03

國泰金十大股東 四壽險入列

2018-05-11 00:52

力晶砸3,000億 要蓋12吋廠

2018-05-11 01:28

星宇航空副董事長 鄭傳義正式接任

2018-05-11 15:23

台積電下半年 面臨四大風險

2018-05-11 00:58

真的加薪了？經常性薪資 連4個月增加

2018-05-10 23:21

準備開航 星宇航空釋出近百個職缺

2018-05-11 16:04

星宇航空大舉招募新血 開放近百個職缺

2018-05-11 15:18

中華電門市湧千人 上下總動員

2018-05-11 01:31

金控Q1海外帳面損失 高達441億元

2018-05-11 00:54

大潭電廠2機組大修檢修電力吃緊 台電拚月底修好供電

2018-05-11 07:31

三商美邦人壽董事會通過 聘張鎮坤出任總經理

2018-05-11 15:55

群聯董事長潘健成 也響應「藍手指」

2018-05-11 14:53

呆帳準備 史上最高

2018-05-11 00:54

中台灣影視基地預計6月完工 建商卡位

2018-05-11 09:07

沈榮津：美中貿易戰 台廠不受影響

2018-05-11 01:20

屋頂型設置太陽能板 聚焦四類機關

2018-05-11 01:46

虛擬幣、生醫領域 力晶站穩腳步

2018-05-11 01:28

搶搭升息列車 善用保險聯名卡理財享回饋

2018-05-11 06:04

營業稅、證交稅、車市…全都回春

2018-05-10 23:25

富邦壽高雄地上權案 將投資200億

2018-05-11 00:27

科技零售金融勢微 創業家財富來自意想不到新領域

2018-05-11 06:06

星宇航空宣布 鄭傳義昨正式接任副董事長

2018-05-11 16:00

力晶2020銅鑼建廠 小股東喊先興櫃

2018-05-11 14:35

沈榮津談5G標準…決勝應用端

2018-05-11 01:21

油價緩漲機制定案！沈榮津：未考慮凍漲機制

2018-05-11 19:58

他幫廠商找人才有一套 獲全國最佳雇主獎

2018-05-11 08:49

接掌中華郵政 魏健宏：擦亮122年金字招牌

2018-05-11 13:11

全民種電 六縣市率先行動

2018-05-11 01:46

危老條例三讀 放寬銀行建築放款限制

2018-05-11 14:33

營建署租金補貼大加碼 鼓勵成家生育

2018-05-11 13:28

新日光：積極參與綠能屋頂投標

2018-05-11 01:46

挺綠能！國發會屋頂 架設太陽能板發電

2018-05-11 11:43

風險管理／敬鵬大火 燒出工安漏洞

2018-05-11 03:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top