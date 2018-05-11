油價穩定機制下周啟動 95無鉛達30元以上緩漲

2018-05-11 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ╱即時報導



油價續漲，中油11日晚間宣布油價穩定機制，下周起將分4個級距，95無鉛汽油達30元以上，中油與政府會依級距吸收部分漲幅，以油價32.5元計算，自用小客車估月省247元。

中油表示，近期因美國退出伊朗核協議重起全面制裁及中東地區地緣政治干擾，國際油價持續上漲，使國內95汽油價格逼近每公升30元之關卡，經經濟部與中油等單位研議後，將採行油價平穩機制，規畫分為4個級距如下：

一、95汽油每公升30元以下：依油價公式正常漲跌。

二、95汽油每公升30~32.4元：上漲時，少漲25%；下跌時，少跌25%。

三、95汽油每公升32.5~34.9元：上漲時，少漲50%；下跌時，少跌50%。

四、95汽油每公升35元以上：上漲時，少漲75%；下跌時，少跌75%。

根據上述機制，以每個月1800c.c.至2400c.c.自用小客車，每月耗油206公升來算，95無鉛汽油達到32.5元時，民眾每月約能節省247元。

按照中油浮動油價機制預估，14日凌晨零時起，國內汽、柴油每公升估各調漲新台幣0.8元、0.6元，95年無鉛汽油每公升30.4元，逼近3年半新高，換言之，下周油價穩定機制即會啟動，而中油表示，下周油價實際調整金額需待13日中午正式公布。

中油資料顯示，本周累計至5月10日的原油指標7D3B每桶均價為74.24美元，較上周71.49元上漲2.75美元。新台幣兌美元匯率29.837，較上周貶值0.132元。