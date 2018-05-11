油價平穩機制啟動 中油下週估吸收2500萬元

2018-05-11 22:13 中央社 台北11日電



經濟部今天公布油價平穩機制，以中油全年汽柴油販售量粗估，若下週吸收0.1元漲幅，中油約需吸收新台幣2500萬元。

國際油價續漲，經濟部今天公布油價平穩機制，並將在14日正式上路，以截至10日資料估算，95無鉛汽油下週將漲至30.3元，適用油價平穩機制中30至32.4元級距，由中油吸收25%漲幅，四捨五入後為0.1元。

中油總經理李順欽受訪表示，中油每年汽柴油販售量約1300萬公秉，以此粗略計算，每吸收0.1元漲幅，中油整年約需吸收達新台幣13億元。若以此計算，一週影響約2500萬元。

不過，李順欽也說，還是必須看實施期間及吸收幅度去做比例換算，才能得出較精準數字。

媒體問及是否擔心平穩機制影響中油財務狀況，李順欽表示，中油近2年營運狀況相對穩定，累積虧損約剩170多億元，平穩機制確實會對財政造成一定程度影響，但希望不會因此影響到信用評等。

李順欽坦言，中油當初建議方案與實際拍板方案確實有差距，但中油是國營事業，會遵照政府政策；不過對於油價平穩機制並未設定落日條件，他也表示，希望政策能考量中油的財政狀況與員工權益。

對於國際油價預估，李順欽說，沒辦法預估到太長期，但目前機制已定至35元以上，短期內應該不會升到那麼高，目前油源調配仍按照煉油廠的最佳化、最適化來選擇進口。

經濟部長沈榮津先前曾提出要檢討油價公式，李順欽表示，因目前已提出平穩機制，同時提出新油價公式可能造成困擾，將待經濟部評估適當時機再行檢討。