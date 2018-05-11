美債殖利率走升 日圓本周貶值約0.27%

2018-05-11 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



日圓並未因美國伊朗不確定性增加而有避險買盤，加上美債殖利率走升，日圓本周貶值約0.27%，而美國上週退出伊朗核協議造成中東地緣政治的風險升溫，是否可能對日圓產生支撐效果將是近期觀察的重點。

元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融表示，日圓本周匯率走貶，近期在市場預期美國聯準會（Fed）將持續升息，且美國之外的經濟體表現不盡理想的情況下使美元再創近期新高，日圓則維持疲弱的態勢，回守110日圓兌1美元大關。

國際市場本周最重要的議題便是美國退出伊朗核協議，並將對伊朗實行最高級別的經濟制裁。此舉可能使得美國要與北韓達成無核化的協議更具挑戰性，畢竟協議可以被單方面撕毀，但只有核武才能確保自身安全。倘若後續地緣政治的風險再度升高將可能給予日圓支撐的動力。

短期內日圓仍將維持偏弱格局，近期日本央行利率決策會議會後聲明刪除於2019年達到2%通膨目標的字眼，顯示日本經濟動能仍遠不如預期。不過由於日圓近期在眾多利空因素下已然大幅貶值，未來或有利空出盡之可能。

日圓短期價格區間會落在108至110日圓兌1美元左右，110日圓兌1美元為重要的支撐關卡，短期只要日圓不再貶破110日圓兌1美元，便可視為日圓此次的回貶走勢暫歇，行情或有止穩可能，走勢一旦有效止穩，行情可望上看108日圓兌1美元，預期今年日圓區間將落在104至115日圓兌1美元。