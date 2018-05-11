經濟轉型顯成效 國發會：內需成長近2倍

2018-05-11 18:28 中央社 台北11日電



總統蔡英文執政即將屆滿2周年，台灣經濟轉型初步成果已逐漸顯現。國發會表示，2018年是由內需主導經濟的關鍵年，今年內需動能有望達過去的1.9倍。

國發會今發布報告分析台灣經濟情勢變化，直指台灣經濟型態高度依賴國際貿易，2008年以來，貿易依存度最高曾直逼140%，國外淨需求對經濟成長的貢獻近6成，形成以輸出帶動經濟成長的模式，也因此，經濟表現易受國際景氣波動影響。

報告指出，蔡總統上任以來，努力推動以出口和內需做為雙引擎的新經濟模式，近2年台灣經濟已經開始轉型，除了出口增溫，內需也持續擴大，預估今年內需成長3.26%，是過去7年平均的1.9倍，顯示內需已成為驅動今年經濟成長的主要動能。

內需涵蓋民間消費與投資，國發會說明，內需增溫的原因除了國內景氣穩定成長，就業市場持續改善之外，政府調高基本工資及軍公教待遇，帶動企業調薪轉趨積極，以及修正所得稅法，減輕薪資所得者及中低所得者的負擔均有幫助。

民間投資方面，主計總處預估，今年整體投資金額預計可達3兆417億元，創下歷年高點。

國發會報告分析，民間投資不僅是量的提高，投資內涵也明顯朝智慧財產投資靠攏，2017年占民間投資比重達到25%的歷史高點，將有助經濟轉型為創新經濟。