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要到海外工作嗎？比起高薪這個原因是關鍵

2018-05-11 11:36經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

主計處統計2016年國人赴海外工作人數估計72.8萬人，有意前往海外淘金的上班族如何評估「走」或「留」?1111人力銀行「上班族海外就業身心適應調查」顯示，家人支持與否是赴海外工作最大關鍵；但有意赴海外工作的上班族，高達八成會擔心自國外工作返台後，出現「低薪」或「找不到可對接工作」等人生斷片。赴海外工作後，八成八達成階段性職涯目標，仍會返台就業或養老。

中國大陸釋出惠台政策後，廈門更推出60項配套措施欲吸引台灣人才前往，調查顯示，台灣人反應不一，21.76%視為一大利多、14.91%認為兩岸經貿合作新模式，對台灣利大於弊；但也有20.28%坦言惠台政策只是冷飯炒熱、11.13%認為是統戰手法不需理會。

調查顯示，上班族若要遠走他鄉工作，高達79%家人及另一半表示支持，另有21%持反對態度；遭家人及另一半反對時，有六成二會影響赴海外工作規劃，包括23.18%縮短工作時程、22.91%說服另一半舉家遷居，其中有15.64%會為此改變心意不去，顯示家人態度對有意想朝海外發展的上班族，具關鍵影響力。

調查發現，有意赴海外工作的上班族最擔心在當地遇到「治安問題」(36.76%)、「文化差異」(36.45%)、「語文不通」(36.13%)、「適應不良」(29.20%)及「競爭激烈」(21.95%)等。

至於從國外工作回台後，擔心面臨哪些狀況？高達八成坦言會擔心自國外工作返台後出現人生斷片，包括「不想屈就國內低薪環境」(54.41%)及「找不到可對接的工作/職務」(51.47%)，其次則是「職場人脈疏離」(29.62%)、「無法適應職場文化」(23.21%)及「失去職場資源」(20.69%)。

調查也發現，僅有12%出國工作是為了在國外移民定居，88%達成階段性職涯目標後，仍會返台就業或是養老。

上班族嚮往海外工作著眼於「追求高薪」(62.29%)、「嚮往海外生活」(41.81%)及「喜歡挑戰自己」(40.86%)。最想在海外從事「傳產製造業」，其次則是「民生服務業」及「資訊科技業」。整體而言，有意願赴海外工作的受訪者，期待年薪為148.9萬元。

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