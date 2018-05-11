大潭電廠2機組大修檢修電力吃緊 台電拚月底修好供電

2018-05-11 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



氣溫逐漸上升，台電尖峰備轉容量呈現供電吃緊「黃燈」狀態，大潭電廠最近6號機組大修、7 號機組檢修，2部機組減少供電約130萬千瓦，大潭電廠昨天表示，因應今年夏季穩定供電，7號機組本月中旬檢修完成、6號機組本月底前完成大修，6月起7部機組全部上線全能發電，因應夏季穩定供電。

最近氣溫尚未飆高，台電尖峰備轉容量一直處在「供電吃緊」狀態，昨天台電公布電力資訊，至下午6時，尖峰備轉容量百分之六點九二，維持供電吃緊「黃燈」，台電高層主管擔心，供電安全備轉容量是6%，如今備轉容量始終處在供電吃緊低檔，到了夏季供電將更嚴峻。

台電工程師正在大潭電廠進行7號機組檢修試運轉，另一組在6號機組年度大修工程，正在趕工修復，大潭電廠指出，目前6號機組供電70萬千瓦、7號機組供電60萬千瓦，合計供電130萬千瓦，主要是7號機組去年8月運轉後持續運轉，為了夏季供電穩定，才提前檢修，預定本月中可恢復供電，6號機組大修作業工程順利，月底前恢復供電沒有問題。