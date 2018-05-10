鋰電池儲能系統 可望驅動綠能新經濟

2018-05-10 20:15 中央社 台北10日電



台灣預計2025年邁向非核家園，再生能源將扮演重責大任，而再生能源為瞬變性，需要儲能系統來提升電網的穩定度，鋰電池儲能系統被視為驅動台灣下一波綠能產業新經濟的機會。

工研院材化所組長陳金銘今天在中油舉辦的台灣中油智慧綠能加油站論壇上表示，因應全球暖化、節能減碳、降低空汙及非核趨勢，全球都在尋找兼顧環保又能帶動經濟的新能源解決方案，在新能源中鋰電池儲能系統包括移動式儲能系統與固定式儲能系統。鋰電池儲能系統將是驅動台灣下一波綠能產業新經濟的機會。台灣有沒有機會在該領域發展出像半導體一樣數兆元的市場產值，值得令人期待。

陳金銘表示，2025全球電池儲能系統產值約2000億台幣，鋰電池為目前應用主流及未來發展趨勢。依據DOE分析，2015年新建置的電池儲能系統達0.62GWh，其中鋰電池占94%，預估2024年全球電池儲能系統市場達14GW。

根據富士經濟調查，全球電池儲能系統在2015年的13億美元，到2025年成長5倍達74億美元。其中家庭儲能系統24億美元，工商業儲能系統達18億美元，電網儲能系統達32億美元。

已經宣布將禁售燃油汽車的國家包括荷蘭與挪威（2025年）、德國與印度（2030年）、法國與英國（2040年），因此電動車時代將來臨。

台灣也將在2030年公車全面電動化，2035年禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車。2025年再生能源達成20%。陳金銘指出，大規模太陽光電與風力發電併入電力系統，其間歇性會對電網造成不穩定，需要鋰電池儲能系統來穩定電力電壓與頻率。

根據IEK 調查資料，2016年全球車用鋰電池產值達新台幣4000億元，預估2020年全球車用鋰電池產值將高達1兆2000億，產業界看好鋰電池儲能系統將是驅動台灣下一波綠能產業新經濟的機會。

台灣中油煉研所所長何永盛表示，台灣在綠能、電池等領域都很強，但欠缺一個拉動力，中油希望也願意做為這個拉動者，如果能夠解決空汙的問題又能扶植新興的一個產業，創造一個新的出海口，絕對是大家的期許。