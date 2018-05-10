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台灣民政府吸金逾3億 秘書長家中現金堆積如山

川金會地點出爐！ 韓聯社：6月13日新加坡舉行

港務公司攜手企業 將成立國家團隊投資公司

2018-05-10 19:58中央社 台北10日電

台灣港務公司今天和陽明海運、中華郵政等6家公司共同簽署「台灣航港產業海外投資控股公司合資意向書」並成立籌備委員會，預計於今年底成立國家團隊投資公司，攜手布局海外市場。

近年來新南向市場國家迅速發展，各國經濟成長表現亮眼，其中東協市場已穩居台灣第二大出口市場與第二大對外投資目的地，帶動台灣航港產業於亞太區域發展，新南向國家也已經成為台灣航港產業拓展海外版圖的重點區域。

為了更有效整合航港資源，並以靈活彈性方式進行海外佈局，進一步倡議於新加坡籌組海外投資控股公司，台灣港務公司、陽明海運公司、東亞運輸公司、台灣航業公司、德翔海運公司及中華郵政公司今天簽署「台灣航港產業海外投資控股公司合資意向書」，並成立籌備委員會。

交通部長賀陳旦今天致詞時表示，本次成立海外投資控股公司是希望以更活潑的方式，整合各界的資源，透過結合不同領域業者的觸角及對市場的熟悉，協助各家掌握商機，帶動整個航港產業的壯大。

賀陳旦說，這些業者不僅在各自業務範圍中扮演舉足輕重的角色，彼此的經驗、資源又有很好的互補性，未來在新南向國家中投資發展物流運輸、貨物倉儲及港口碼頭等航港產業，都具有高度競爭力與優勢，另外未來也能透過海外投資控股公司靈活與彈性的操作方式，進一步評估結合國內外業者來跨足不同產業，逐步擴大在海外市場的營運商機與投資布局。

根據規劃，國家團隊投資公司將在今年底成立，讓台灣國航港產業發展邁向新的里程碑。

中華郵政賀陳旦碼頭
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