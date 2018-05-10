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美麗華球場爆勞資糾紛 勞部判資方打壓工會

2018-05-10 14:16聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

美麗華高爾夫球場今年1月發生勞資糾紛，工會因不滿為爭取加薪及年終而遭公司打壓、甚至被資遣，發動罷工12天，最後勞資雙方協商同意以不當勞動行為裁決作為認定，裁決書昨出爐，認定資方打壓工會成立，將依違反《工會法》第35條第1項第1款及第5款，處3萬以上、15萬以下罰鍰，若資方未限期改正，可連續處罰。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，這也是首宗勞資雙方事先約定，以勞動部不當勞動行為裁決，做為最後判斷依據的勞資爭議案件。

位在新北市林口的美麗華高爾夫球場，是國內外大型高球賽事首選場地，去年還風光舉辦「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」贏得好評，但今年1月卻爆出勞資糾紛，工會不滿工會部分成員突遭資方解雇，發起罷工行動，期間一度協商破局，還到勞動部、新北市府、總統府陳抗，最後在新北市勞工局再度協商，雙方才協議以勞動部不當勞動行為裁決作為依據。

勞動部勞動關係司表示，依照《工會法》第35條第一項第一款「對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇」以及第五款「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」，裁決委員認定資方有違法事實，最後依第45條開罰，而遭解雇的工會成員，也得恢復原職。

美麗華工會因不滿遭資方解雇，今年1月發動罷工，並到勞動部抗議。圖／本報資料照
美麗華工會因不滿遭資方解雇，今年1月發動罷工，並到勞動部抗議。圖／本報資料照
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勞動部高爾夫罷工
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