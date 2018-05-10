美麗華球場爆勞資糾紛 勞部判資方打壓工會

2018-05-10 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



美麗華高爾夫球場今年1月發生勞資糾紛，工會因不滿為爭取加薪及年終而遭公司打壓、甚至被資遣，發動罷工12天，最後勞資雙方協商同意以不當勞動行為裁決作為認定，裁決書昨出爐，認定資方打壓工會成立，將依違反《工會法》第35條第1項第1款及第5款，處3萬以上、15萬以下罰鍰，若資方未限期改正，可連續處罰。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，這也是首宗勞資雙方事先約定，以勞動部不當勞動行為裁決，做為最後判斷依據的勞資爭議案件。

位在新北市林口的美麗華高爾夫球場，是國內外大型高球賽事首選場地，去年還風光舉辦「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」贏得好評，但今年1月卻爆出勞資糾紛，工會不滿工會部分成員突遭資方解雇，發起罷工行動，期間一度協商破局，還到勞動部、新北市府、總統府陳抗，最後在新北市勞工局再度協商，雙方才協議以勞動部不當勞動行為裁決作為依據。