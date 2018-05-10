全民屋頂種電計畫 六縣市已完成規劃正招標

2018-05-10 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



經濟部去年底公布綠能屋頂全民參與推動計劃，能源局副局長李君禮今（10）日表示，目前已有台中、嘉義、雲林、彰化、台南、屏東等六個示範縣市政府已完成規劃，即將辦理招標作業。李君禮表示，六個示範縣市政府透過招標選定合作廠商，就會實際推展。

經濟部能源局去年11月公布「全民種電」方案，最終採「民眾零出資、政府零補助」原則，由地方政府遴選適當營運商協助民眾屋頂「種電」，民眾則至少獲得躉購費率一成的回饋金。

行政院會今日報告綠能科技產業創新推動進度，經濟部次長曾文生表示，離岸風電遴選作業已經結束，剩下還有約1.7GW的額度，將在6月底完成競標作業。

至於太陽能光電地面型目標裝置容量17G，之前因生態、農業等議題，「缺地」問題一直難解。曾文生表示，地面型太陽光電接下來要面對兩大問題，除了土地取得，還有饋線容量。

曾文生表示，行政院長賴清德已指示，土地與饋線等雙方期程要配合。有關土地取得的部份，各部會也都在積極盤點土地，已盤第一次，能馬上運用的土地，和饋線配合，需要更細緻盤點。

李君禮則表示，地面型太陽光電約要2.5萬公頃的土地，土地已盤點出來，有的在老百姓手上，有些土地有離饋線遠近問題。其中，第一級是附近已有電網的土地，約有5,000公頃，會先來做。