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搶南向商機 交通部所屬單位合組海外控股公司

2018-05-10 12:30聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，在交通部長賀陳旦的見證下，今天與台灣港務公司、陽明海運、台灣航業、東亞運輸、德翔海運、中華郵政，一同完成儀式。

為了搶攻新南向商機，交通部所屬國營事業台灣港務公司、中華郵政公司，泛官股事業陽明海運、台灣航業，以及國內的東亞運輸、德翔海運等六家業者，今（10）日共同簽署「台灣航港產業海外投資控股公司合資意向書」，將攜手赴新南向國家投資發展物流運輸、貨物倉儲及港口碼頭等航港產業。

交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，台灣港務公司、陽明海運、台灣...
交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，台灣港務公司、陽明海運、台灣航業、東亞運輸、德翔海運、中華郵政，一同完成啟動儀式。記者林俊良／攝影
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交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，在交通部長賀陳旦（右）的見證...
交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，在交通部長賀陳旦（右）的見證下，與台灣港務公司、陽明海運、台灣航業、東亞運輸、德翔海運、中華郵政，一同完成儀式。記者林俊良／攝影
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交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，在交通部長賀陳旦（左五）的見...
交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，在交通部長賀陳旦（左五）的見證下，與台灣港務公司、陽明海運、台灣航業、東亞運輸、德翔海運、中華郵政，一同完成儀式。記者林俊良／攝影
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交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，在交通部長賀陳旦（左四）的見...
交通部所屬單位合組海外投資控股公司合資意向書簽署,，在交通部長賀陳旦（左四）的見證下，中華郵政總經理陳憲著（左起）、東亞運輸董事長歐聲源、台灣港務公司董事長吳謀、陽明海運董事長謝志堅、台灣航業董事長劉文慶、德翔海運副總經理黃仁傑，一同完成儀式。記者林俊良／攝影
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