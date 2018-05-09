郭俊銘：明年若調漲水價 20度以下不會動

2018-05-09 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台水董事長郭俊銘受訪時指出，目前還沒確定明年是否會漲水價，「最快11月才討論」。不過確定的是，如果調漲水價，每月用水量20度以下的不會動。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台水董事長郭俊銘今天在立法院備詢指出，明年將視經濟發展、氣候等，以不影響民生用水為原則，可能會比照北水處增加級距。郭俊銘今天稍晚受訪時指出，目前還沒確定明年是否會漲水價，「最快11月才討論」。不過確定的是，如果調漲水價，每月用水量20度以下的不會動。

郭俊銘今年年初時曾指出，目前台水自有水權只有38%，其實是很不公平的。希望未來水權合理分配，台水可以增取到65%的自有水權，調漲水價的壓力也會變小。不過，郭俊銘今天對此說，台水自有水權目前沒有取得更多，希望未來能趁水利會重組時，「適度提高台水自有水權量」。

郭俊銘受訪指出，2015年跟今年的水情都不佳，「整個國人的節水效果還是不夠」，比較有節水空間的以工業大戶為主。目前有一些立法委員的態度是希望不要動民生用水，他也認同。因此，若調整水價，會以全台工業、商業用水大戶為主要對象。而且台灣工業水價是世界最低。

郭俊銘指出，明年是否會調整水價，「最快11月、12月才會檢討」，會看整個社會意見、經濟狀況。不過，若要調整水價，會比照台北市，把級距拉到五級或六級。至於基本費是否會跟著調漲，目前沒有定案。

郭俊銘表示，目前全台有七成多的民生用水，用水量都在40度以下。40度是指兩個月一期的水量，因此等於一個月只用水20度，「真的是不多」。初估這樣的用戶約有六百多萬戶。如果明年確定調漲水價，這些用水戶將不會受到影響。