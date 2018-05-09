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評／拔管風波 是小英執政後才冒出的現象？

買氣不佳 美國財政部標售公債、殖利率下跌

2018-05-09 15:21經濟日報 記者周克威╱即時報導

近期美國十年期公債期貨走跌，一度接連跌破重要均線支撐；國票期貨指出，目前美國十年公債期貨價格落在10日均線與5日均線間，盤勢由原先中性轉為中性偏空格局。從K線觀察，日K線呈量增黑棒帶上下影線狀態，空方無論在攻擊或防守上皆有表現，且摜壓意願亦顯積極。

國票期貨表示，美國財政部標售310億美元的三年期公債，其得標殖利率為2.664%，較次級市場的殖利率報價高約0.01%，顯示本次公債標售的買氣不佳。

此外，聯準會主席鮑威爾談話中表示，聯準會將會繼續推動利率正常化的政策。投資人在新債買氣不佳與聯邦基金利率逐漸走升的擔憂下，導致美國十年期公債期貨收跌。

從技術面來看，周二美國十年期公債期貨跌破自4月27日以來從未收破的5日均線位置，在支壓互換的影響下，若5日均線下彎與10日均線呈死亡交叉，將導致價格上檔的壓力更加沉重。

除此之外，觀察價格自5月4日嘗試突破月線失敗後，日K棒呈現高點逐日下移的狀況，在空方掌盤勢主控權且盤勢略微有利空方的情況下，價格近日恐仍有低點可見。

因此，操作上除宜以基本空單因應外，若價格反彈不過5日均線，則可視為放大手中部位的契機。

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