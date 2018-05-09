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台水23年沒調價 明年擬增加級距拉大價差

2018-05-09 13:37中央社 台北9日電

台水自來水價格23年未調整，台水董事長郭俊銘今天表示，水價過低，確實不利節水，考慮明年經濟發展、氣候等，在不影響民生用水為原則下，擬針對用水大戶增加級距拉大價差。

台灣自來水公司多年未調整水價，民進黨立委鄭運鵬今天在立法院經濟委員會質詢時指出，目前水情比去年、前年吃緊，能否確保5月底梅雨季到來前，不影響民生與產業供水。

台灣自來水公司董事長郭俊銘說，之前苗栗地區用水一度吃緊，靠調度及節水控管得宜，水情穩定改善，但南部地區因為降雨仍少、蓄水量低，則需要注意。

鄭運鵬表示，台水已經23年沒有調整水價，但國內自來水價格有台北市自來水處與台灣自來水公司的兩套價格，是典型的一國兩制，台水公司是否思考調漲。

鄭運鵬認為，應該調降家庭用水、調漲用水大戶，像是用水在60度以下的家庭用戶，比照台北市的價格，並擴大級距增加5、6段，加大累進的價差。

對此，台水董事長郭俊銘指出，台灣水價過低，確實不利節水，明年會考量經濟、天候等狀況，願意在不影響民生用水下拉開級距。

郭俊銘說，台灣8成的家庭用戶平均每月使用40度以下的水，60度以上用水基本上是工商業，先進國家的自來水價級距多為6到7個級距。

郭俊銘解釋，台北市擁有翡翠水庫、南勢溪100%的水權，原水成本較低。但台水的水權只有38%，也就是台水原水成本較高，家庭用戶幾乎都是虧本在賣，但針對供水大戶，台水是贊同可比照台北市拉大用水的價差。

台水水價鄭運鵬
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