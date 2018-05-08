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Ifo：全球經濟持續向上 但漸失動能

2018-05-08 19:22中央社 台北8日電

德國Ifo經濟研究院今日發布第2季全球經濟氣候指數（World EconomicClimate），受訪專家對六個月後經濟預期大幅下跌，認為全球經濟雖持續向上，但漸失動能。

德國Ifo經濟研究院今年第2季對全球120個國家、1155位專家進行的世界經濟調查（World EconomicSurvey, WES）顯示，全球經濟氣候指數從上季26.0點大幅下滑至16.5點；全球主要區域中，以美國的下跌情形最顯著，亞洲新興經濟體及開發中國家的指數雖在轉好區間，但明顯走跌，同樣面臨經濟預期下跌的陰影。

Ifo認為，在高度貿易壁壘之下，全球貿易成長將遠較預期疲弱，從受訪專家對全球六個月後經濟預期較上季下跌來看，便可顯示全球經濟雖呈向上態勢，但逐漸失去動能。

觀察台灣的初步調查結果，受訪專家對整體經濟現況及未來六個月後看法，均從「轉好」變成「持平」，但國發會表示，近期製造業採購經理人指數（PMI）、出口、第1季上市櫃公司營收等經濟數據都相當亮眼，可見國內景氣持續溫和成長。

至於受訪專家預期台灣未來六個月後的表現，整體經濟、民間消費均呈「持平」，而資本支出呈「轉好」，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，這代表受訪專家認為下半年我國的投資有望增溫，是正面訊息。

儘管專家對於全球經濟展望偏向悲觀，吳明蕙分析，台灣是出口導向的經濟體，如果其他國家經濟成長下滑、需求減少，或是美中貿易摩擦愈演愈烈，都可能衝擊我國經濟，不過目前這些事情都尚未發生，須持續關注，但對於國內景氣展望，依舊審慎樂觀。

國發會吳明蕙德國
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