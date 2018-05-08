電商新南向搶50億商機 經部砸1.2億補助

2018-05-08 19:21 中央社 台北8日電



為助台灣電商業者新南向，經濟部今年投入新台幣1.2億元，補助電商業者創新應用，並透過行銷及輔導活動，預期帶動電商業者今年跨境交易額達50億元。

跨境電商成為業者拓展國際市場新媒介，不只供應商搶進新南向市場，電商平台也磨刀霍霍，積極在新南向國家布局。為協助國內電商業者新南向，經濟部商業司從民國105年起推動相關服務，包括建置跨境電商服務網、發展當地電商產業合作夥伴、透過多邊或雙邊經濟合作會議促成合作、辦理主題式行銷活動或參與國外大型網購活動強化台灣電商形象等。

針對新加坡、馬來西亞、泰國等電商發展較成熟國家，過去2年推廣活動主要在協助業者落地經營，今年起則將深入發掘熱銷產品；針對印尼、菲律賓、越南等電商基礎環境較弱國家，過去2年則著重在協助業者熟悉當地環境、媒介當地合作夥伴等，今年起將開始協助業者在當地布局經營。商業司副司長陳秘順指出，印尼人口多，市場快速崛起，目前已吸引不少外商加速布局，料將是未來推廣的一大重點。

商業司表示，2017年已輔導博客來、PChome、奧丁丁、Mami Buy等業者在新加坡、馬來西亞、印尼等國架設平台，其中Mami Buy更是第一家取得印尼外資電商執照的台灣業者。

商業司指出，台灣電商業者去年跨境交易額約8億元，今年為協助國內業者開發創新應用，以與新南向國家當地業者及其他外國業者競爭，投入1.2億經費補助，分為兩梯次申請，第一梯次有近60家業者申請，共11案獲選，包括博客來、OB嚴選、86小舖、小三美日等，第二梯次將在下週召開審查會議，預計5月底前公告。

除補助外，商業司規劃今年7月在印尼及泰國辦理參訪團及媒合會，並結合馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、越南等當地大型網購活動，舉辦10場聯合行銷活動；今年預期透過行銷活動及跨境電商補助等方式，帶動電商業者全年跨境交易額達50億元。