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創新科技衝擊 德勤提3面向重塑監理制度

2018-05-08 17:34中央社 台北8日電

創新科技重塑產業疆界，也衝擊現有法律框架，對政府的產業監理形成挑戰。德勤商務法律事務所建議，可由「基礎建設法規、身分識別及交易有效性、立法保障」3面向重新思考監理制度。

德勤商務法律事務所今天舉辦「德勤商務法律論壇：法律新興議題實務解析」研討會，邀集產官學界人士共同探討洗錢防制實務、科技創新世代監管重點，以及大法庭新制對稅務救濟的影響。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞指出，洗錢防制新法去年上路，展現台灣打擊經濟犯罪及洗錢犯罪的決心，日前行政院也公布首部「國家洗錢及資恐風險評估」報告，未來各大金融機構應加強評估風險因子，提出產品風險因應之道，並根據產業風險結果，設計加權指標等措施。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘表示，面對國內外法令發展日趨嚴格，以及新型態商業模式對產業和法規制度的衝擊，企業須由上而下深化法令遵循觀念，因應變化加速法遵腳步，才能深化公司治理及企業社會責任文化。

然而，隨著商品、市場、競爭者界線難以界定，傳統證交法、公平法、金融法規是否足以適用或應另訂新法，已成政府及業者的一大挑戰。對此，德勤商務法律事務所資深律師陳盈蓁建議，可由「基礎建設法規、身分識別及交易有效性、立法保障」3大面向，重新思考監理制度。

陳盈蓁說，所謂基礎建設法規，指的是法規必須與時俱進、配合當前產業需求進行修正；而創新科技應用雖能降低成本，但適法性、稅負、反洗錢與資訊安全等疑慮，也逐漸浮出檯面，因此政府監理時，需要求業者確保客戶身分識別及交易有效性。

最後，陳盈蓁表示，區塊鏈等創新科技雖逐步被應用於金融業，但現行系統缺乏中心化認證、詐騙風險日益升高。雖有業者積極推動自律組織、制定自律規範，但政府若能明確立法建立標準，也將更能保障民眾權益。

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