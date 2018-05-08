親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

奧客買車狂聊一整天又反悔 業務氣得倒地吐血

百萬地下社會：北京最「奴」的禁忌民

如何因應全球失序？ 第25屆PECC登場

2018-05-08 12:54經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台經院院長林建甫（右）與PECC主席Donald Campbell於會議現場合影...
台經院院長林建甫（右）與PECC主席Donald Campbell於會議現場合影。 圖／台經院提供
分享
第25屆PECC（太平洋經濟合作理事會）年度大會本月6日至8日在印尼雅加達舉行，今年以「全球失序：尋求新區域架構與商業模式？」為主軸，針對永續發展的挑戰、破壞性創新、尋求全球新秩序及新商業模式等四大趨勢議題進行討論，並邀國際知名多專家學者與會，台灣經濟研究院院長林建甫也以CTPECC（太平洋經濟合作理事會中華民國委員會）董事長的身份率團出席。

本次大會第一場次的主題為「尋求新的全球秩序」，由於科技的進步，改變生產、工作、貿易、商業模式及生活方式，全球多邊系統及秩序將因此改變，同時面臨環境、社會及包容性等議題的挑戰，以達成永續成長的目標。

第二場次的主題為「新的商業模式」，討論的內容包含區塊鏈及自動化等新科技如何改變現有的商業模式、永續性議題如何影響商業實務、價值鏈的管理、公私部門在面對新商業模式時應如何進行管理等。

林建甫也受邀在「破壞性創新：未來的工作」主題場次中擔任主席，討論自動化、工業4.0、數位平台及其他創新正在改變工作的形態與基礎，以及未來工作的方式。

資本投資所得到報酬的比重，會較勞工所提供的附加價值逐漸提高，這可能導致貧富差距更加擴大，因此需要政府、企業、勞工共同努力，並由學界進一步討論，尋找在創新持續發展的潮流下，可以協助勞工能力建置，以獲得未來市場所需工作技能的各式方案，才能協助亞太地區的永續成長，並解決區域內失業率提高的問題。

林建甫失業率
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

不用依賴大陸 邱俊榮：台灣靠自己也能經濟成長

2018-05-08 12:59

聯準會不急於升息 避險債券高「鴿」上揚

2018-05-08 09:30

名家觀點／教授兼任獨董 搭橋產學合作

2018-05-08 02:06

公司法爭議條款 全保留

2018-05-08 01:04

拔管效應 上市櫃董事會運作有壓

2018-05-08 00:59

獨董提名須學校同意函…掀論戰

2018-05-08 00:58

4月出口概況 傳產、電子零組件撐場

2018-05-08 00:57

用電量飆 亮警戒橘燈

2018-05-08 00:57

貿局示警 今年出口有二變數

2018-05-08 00:57

4月出口增10% 本月續強

2018-05-08 00:17

蔡英文談理財 鼓勵買股

2018-05-08 00:12

千億美元！ 1至4月出口創新高

2018-05-07 23:16

中鋼這家子公司招募百人 月薪8至26萬元

2018-05-07 19:07

天氣悶熱 今天用電再創今年新高

2018-05-07 18:03

連18紅 4月出口成長10％

2018-05-07 16:05

核三大修後今申請再轉 原能會估花一週審查

2018-05-07 14:42

環境不人道？高風險外勞宿舍 將啟動專案檢查

2018-05-07 14:28

備轉容量剩5% 核三1號機17日歸隊

2018-05-07 14:28

賴揆「平均薪資50K」說 許銘春：與大眾認知有落差

2018-05-07 14:28

縣市調借彩券盈餘 財政部無查核遭糾正

2018-05-07 14:11

股東臨時會召集權擬鬆綁 經部將增訂配套程序

2018-05-07 13:12

外籍移工宿舍不人道 勞動部鎖定高風險優先檢查

2018-05-07 12:30

農委會推來台度假打工 綠委批規避勞基法、勞保

2018-05-07 12:29

賴揆指平均薪資5萬元 勞動部長：與民眾認知有落差

2018-05-07 12:27

炎夏將至供電拉警報 王美花：台電不會讓大家傷腦筋

2018-05-07 11:00

史上最大缺電潮來襲 2025年電力成本恐漲45％

2018-05-07 09:33

不再是癡人說夢 再生能源產業變綠金

2018-05-04 14:35

2018兩岸三地1000大 企業市值排行調查

2018-05-02 13:52

把太陽能存起來創意不沉默 能源產業大聲說

2018-05-02 09:41

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

淡季買進東協高息股 勝率高

2018-05-07 10:18
看更多

熱門文章

中鋼這家子公司招募百人 月薪8至26萬元

2018-05-07 19:07

星宇成立記者會前夕 鄭傳義辭華航董事

2018-05-07 22:00

財經觀點／今年房市修正 谷底會走很久

2018-05-07 23:37

蔡英文談理財 鼓勵買股

2018-05-08 00:12

小玉高調炫富害同行被查稅 原來自己早就繳完稅

2018-05-08 10:24

墾丁旅客大減波及夏都 增台南據點突圍

2018-05-07 15:19

賴揆「平均薪資50K」說 許銘春：與大眾認知有落差

2018-05-07 14:28

勞保局：自然人憑證報稅效率高 申辦生育給付也免出門

2018-05-07 16:33

林維俊：寶佳違反「金金分離」恐讓台新金股東權益受損

2018-05-07 16:09

叫陣Gogoro 中華車進軍普重電動機車市場

2018-05-07 20:00

寶佳人員被媒體圍困 台新金派人救場

2018-05-07 17:10

還在拿老婆存摺明細辦卡？這6種財力證明才管用

2018-05-08 10:00

拔管效應 上市櫃董事會運作有壓

2018-05-08 00:59

宏達電首季靠Google大賺 關注何時重振本業

2018-05-08 08:53

寶佳踢館台新「信口開河」 損張南星名譽

2018-05-07 20:23

中國信託大數據研發計畫「中信腦」首度曝光

2018-05-07 19:31

台新金法說 寶佳踢館連三問

2018-05-08 01:04

旅行平安險保平安 還能節稅

2018-05-08 05:56

紅海變藍海 被動元件台廠大贏家

2018-05-08 00:40

同股不同權有害公司治理 台股不開放

2018-05-07 13:42

新台幣升轉貶4.7分創今年低 外資匯出壓力大

2018-05-07 18:00

挑戰Gogoro！ 中華車要推重型電動車

2018-05-08 00:52

被動元件夯 國巨營收創新高

2018-05-08 00:33

台幣轉貶 收今年新低

2018-05-08 01:12

工具機廠 今年一路旺

2018-05-08 00:52

神腦啟動新零售戰局 年底前招商3000家

2018-05-07 20:28

7-ELEVEN攜手「麵屋一燈」 搶外食商機

2018-05-07 16:06

獨董提名須學校同意函…掀論戰

2018-05-08 00:58

12金控有18名教授獨董 顧立雄這麼回應…

2018-05-07 23:21

商店街網家8日暫停交易 傳將公布私募案投資者

2018-05-08 00:29

台新金展望今年營運 中小企業最看好

2018-05-07 15:23

不用依賴大陸 邱俊榮：台灣靠自己也能經濟成長

2018-05-08 12:59

國泰設北市最大太陽能分行 今年試運轉

2018-05-08 01:12

上銀跨足電動車 路愈走愈寬

2018-05-08 00:52

名家觀點／教授兼任獨董 搭橋產學合作

2018-05-08 02:06

力麗砸70億投資食品包材廠 首條產線投產

2018-05-08 08:28

寶佳三問台新金公司治理 台新回應寶佳金金不分離

2018-05-07 20:20

公司法爭議條款 全保留

2018-05-08 01:04

寶佳提MSCI 林維俊：看了才知台新金表現好

2018-05-07 17:48

中華車跨足電動機車市場 Gogoro：樂意分享技術

2018-05-08 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top