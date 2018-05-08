如何因應全球失序？ 第25屆PECC登場

2018-05-08 12:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台經院院長林建甫（右）與PECC主席Donald Campbell於會議現場合影。 圖／台經院提供 分享 facebook 第25屆PECC（太平洋經濟合作理事會）年度大會本月6日至8日在印尼雅加達舉行，今年以「全球失序：尋求新區域架構與商業模式？」為主軸，針對永續發展的挑戰、破壞性創新、尋求全球新秩序及新商業模式等四大趨勢議題進行討論，並邀國際知名多專家學者與會，台灣經濟研究院院長林建甫也以CTPECC（太平洋經濟合作理事會中華民國委員會）董事長的身份率團出席。

本次大會第一場次的主題為「尋求新的全球秩序」，由於科技的進步，改變生產、工作、貿易、商業模式及生活方式，全球多邊系統及秩序將因此改變，同時面臨環境、社會及包容性等議題的挑戰，以達成永續成長的目標。

第二場次的主題為「新的商業模式」，討論的內容包含區塊鏈及自動化等新科技如何改變現有的商業模式、永續性議題如何影響商業實務、價值鏈的管理、公私部門在面對新商業模式時應如何進行管理等。

林建甫也受邀在「破壞性創新：未來的工作」主題場次中擔任主席，討論自動化、工業4.0、數位平台及其他創新正在改變工作的形態與基礎，以及未來工作的方式。

資本投資所得到報酬的比重，會較勞工所提供的附加價值逐漸提高，這可能導致貧富差距更加擴大，因此需要政府、企業、勞工共同努力，並由學界進一步討論，尋找在創新持續發展的潮流下，可以協助勞工能力建置，以獲得未來市場所需工作技能的各式方案，才能協助亞太地區的永續成長，並解決區域內失業率提高的問題。