不用依賴大陸 邱俊榮：台灣靠自己也能經濟成長

2018-05-08 12:59 聯合新聞網 綜合報導



國發會副主委邱俊榮認為，台灣必須降低對大陸的依賴，往多元市場發展，才能有所發展。 本報資料照片 分享 facebook

蔡政府執政兩年，許多人擔心民進黨執政後兩岸關係急凍，可能導致經濟發展備受影響，但有媒體引用各種數據顯示其實並無太大影響。國發會副主委邱俊榮認為，從今年中國大陸的惠台措施更讓人確信，台灣必須降低對大陸的依賴，往多元市場發展，並提供完整供應鏈佈局，台灣經濟才可能有所發展。

根據《自由時報》報導，去年台灣經濟成長率2.86%為近三年最高，失業率3.76%則是近十七年新低，其中出口成長13.2%，為七年來最大增幅，外銷訂單、外國觀光客與上市櫃公司營收均創歷史新高，股市10,634點也是二十八年來最高。報導稱，可見雖然即使與大陸關係較不密切，台灣經濟仍能成長。

邱俊榮在專訪中表示，近兩年來，台灣經濟並未受兩岸關係影響，從數據看來出口從2016年7月轉為正成長，除了與國際景氣有關，也可代表台灣經濟某種程度而言是具有主體性的。換言之許多人認為台灣經濟需要依賴大陸的論點並非事實，他認為「搞不好大陸對台灣反而是拖累」。例如美國與大陸有貿易摩擦，導致台灣「含中成分」較高的產品無法輸出至美國，即為一例。

他指出，過去馬政府時代強調兩岸分工、互補，台灣負責中上游、大陸負責價值分配的下游，導致如今大陸要發展完整供應鏈，台灣沒有下游就等於沒有出口，只好仰人鼻息，經濟發展陷入困境。馬政府希望透過與大陸合作發展經濟，然而結果並不理想。

邱俊榮認為台灣經濟若要脫困，經濟主體性與自主性十分重要，應展開多元化佈局，才能分散美中貿易戰衝擊，除了已推行的新南向政策，也須加強開拓歐洲市場。他認為若能將歐洲市場當作最終市場，對台灣而言是產業升級。而新南向國家印、泰、菲、馬、越近幾年經濟蓬勃發展，東協國家消費比重高，是具新興潛力的消費市場，應好好把握。

另外除了發展「五加二」產業，透過創新轉型帶動產業升級，也應發展內需，並強化台灣作為生產、技術提升的貿易基地，同時協助業者加強技術開發、關鍵零組件製造、提升附加價值及經營管理技術，增加「產品的台灣成分」，建構完善創新生態環境，打造下一世代新興產業。