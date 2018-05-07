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美若擴大制裁華為 國發會：台廠恐遭衝擊

2018-05-07 21:38中央社 台北7日電

美國政府近日以國安因素為由，禁止美軍使用中興通訊以及華為產品，若未來限制範圍擴大...
美國政府近日以國安因素為由，禁止美軍使用中興通訊以及華為產品，若未來限制範圍擴大，勢必讓貿易戰愈演愈烈。 中新社
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美中貿易戰場擴及高科技領域，國發會直指，台灣很難置身事外，尤其華為手機產品與台灣供應鏈連動甚深，目前最須關注美國是否「玩真的」，擴大對華為的制裁。

美國政府近日以國安因素為由，禁止美軍使用中興通訊以及華為產品，若未來限制範圍擴大，勢必讓貿易戰愈演愈烈。

國發會剛完成的「美中近期科技角力」專題報告指出，台灣是小型高度開放經濟體，而且出口以中間財為主，比重達77.5%，本來就容易受到全球經貿波動牽連；再加上美、中及東協為我國前三大主要貿易夥伴，電子資通訊產品又是我國出口大宗，當美中掀起貿易爭端，台廠難免受到影響。

儘管積體電路、筆記型電腦與手機，尚未列入美國301關稅制裁初步清單中，現階段影響相對有限，但國發會憂心，若美國擴大對華為手機產品的禁令，因華為產品與台灣供應鏈關聯緊密，很可能受到衝擊。

國發會副主委邱俊榮坦言，美國公部門已經禁止使用華為產品，如果未來更進一步限制中上游零組件的供應，台廠也將受到牽連，而從美國政府近期舉動與態度來看，擴大制裁華為的消息可能不是空穴來風。

邱俊榮表示，美中政經角力持續進行，政府相關部門已經緊盯後續發展，才能及時研擬因應對策，而對外多元布局、對內強化研發創新仍是中長期既定的經濟政策。

國發會報告指出，政府部門將持續規劃參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）等亞太、印太經貿合作體系，展開多元布局、強化出口競爭力；對內則加大研發生產比重，提高創新能量，加速內需投資，才能提升產業競爭力、推動經濟發展的良性循環。

華為國發會手機
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