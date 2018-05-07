農委會推來台度假打工 綠委批規避勞基法、勞保

2018-05-07 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



農委會下個月就將推東南亞青年度假打工，民進黨立委林靜儀今天猛批相關政策，她說，農委會刻意規避就服法，對來台度假打工的是否屬於打工？是否適用勞基法、勞保規定，都說不清楚，也與勞動部說法不一，希望勞動部要堅守立場，否則問題很大。勞動部次長施克和強調，只要打工屬於受僱關係，一定要投勞保，但勞動部要等農委會提出規劃後，才能從法制面解釋提出建議。

至於農漁會共用外勞，勞動部態度也給軟釘子，施克和表示，勞動部仍希望維持就服法單一雇主精神不要被破壞。未來看農委會如何規劃，勞動部會提出建議。

林靜儀表示，地方政府一直要求開放農業外勞，農委會比照年輕人到澳洲打工模式，提出同意東南亞青年來台度假打，但是台灣年輕人到澳洲打工，工傷意外頻傳，澳洲雇主大都未投保。農委會現要引進東南亞打工度假，職業病及職災如何處理?

施克和表示，度假打工由農委會及外交部主政，未來將透過兩個國家協定處理，但來台若有受僱事業位，則適用勞基法，也一定要投勞保。

林靜儀表示，4月25日曾邀請農委會了解相關規劃，但農委會對度假打工是否強制勞健保說不清楚，而且刻意繞過就服法，視勞動部於無物。此外，度假打工可能每個月都在不同農家幫忙採收，是否涉及轉換雇主等問題，農委會也無法說明。施克和表示，目前農委會仍規劃中，勞動部尊重其規劃。林說，農委會很多說法都與勞動部說法不一，包括度假打工是不是打工?要不要勞基法？要不要做五休二？

施克和重申，農委會規劃細節還沒有出來，很難就單一細節答覆，但只要打工就適用勞基法，勞動部在農委會提出規劃後，會提出建議。