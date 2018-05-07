賴揆指平均薪資5萬元 勞動部長：與民眾認知有落差

2018-05-07 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部長許銘春。報系資料照 記者黃義書/攝影 分享 facebook 行政院長賴清德日前接見模範勞工，指勞工平均薪資已達4萬9989元，被網友罵翻，藍委蔣萬安今天質詢表示，六成勞工薪資不到4萬元，數據無法反映社會現況，是以包裝美化數據欺騙勞工。他詢問勞動部長許銘春「是否與民眾認知現況有落差?」，許銘春也表同意，「是與民眾認知有落差」。不過她也說，院長的說法是言之有據，但民眾會以為是一般大家的平均薪資。

賴清德接見模範勞工時，強調蔡政府2年內調整2次基本工資，不僅工時減少，勞工平均收入也達到4萬9989元，創下歷史新高。 此語一出，引起不少網友議論，紛紛道歉「對不起，是我把平均薪資拉低了」。

蔣萬安今天在立院衛環委員會質問許銘春，這個數據能否反映社會現況？許銘春表示，院長是就統計數字說明，但除了平均數據，還要看各業的薪資比較準確，「但講統計數也沒錯」。蔣進一步詢問許是否認同院長說法與一般民眾認知有差距？許銘春表示，「是與民眾認知有落差，但也是言之有據，但民眾會以為是一般大家的平均薪資」。至於如何才能反映社會現況，她說，統計單位也有各行業的平均薪資。

蔣萬安批評，政府官員尤其以院長高度談數據，要很謹慎，不要造成民眾感受落差大，而且無法呈現勞工實際所得。他說，人事總處也有薪資平台，顯示超過七成國人薪資不到5萬元，可見該數字是少數高薪平均，尤其六成勞工薪資不到4萬元，院長卻說平均薪資5萬元，「就好像姚明身高200多公分，如果有人就說平均身高180公分，這樣實在嗎？」。他說，院長的說法讓很多民眾覺得不可思議，根本是以包裝美化數據欺騙人民。

他說，根據主計總處106年薪資統計，低薪勞工占三成四，平均每三人就有一人身陷低薪風暴，而且院長的數據是加上年終將金，「不要讓大家得官員是一套，民眾感受是另一套」。他建議應該請人事總處公布各年齡層及月薪占多少比例?許銘春表示，她會問統計處及行政院人事總處進行勾稽，看能不能一起呈現。