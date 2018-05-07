親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授：要落跑了

納粹共謀？北歐強制絕育的「劣種」黑歷史

賴揆指平均薪資5萬元 勞動部長：與民眾認知有落差

2018-05-07 12:27經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部長許銘春。報系資料照 記者黃義書/攝影
勞動部長許銘春。報系資料照 記者黃義書/攝影
分享
行政院長賴清德日前接見模範勞工，指勞工平均薪資已達4萬9989元，被網友罵翻，藍委蔣萬安今天質詢表示，六成勞工薪資不到4萬元，數據無法反映社會現況，是以包裝美化數據欺騙勞工。他詢問勞動部長許銘春「是否與民眾認知現況有落差?」，許銘春也表同意，「是與民眾認知有落差」。不過她也說，院長的說法是言之有據，但民眾會以為是一般大家的平均薪資。

賴清德接見模範勞工時，強調蔡政府2年內調整2次基本工資，不僅工時減少，勞工平均收入也達到4萬9989元，創下歷史新高。 此語一出，引起不少網友議論，紛紛道歉「對不起，是我把平均薪資拉低了」。

蔣萬安今天在立院衛環委員會質問許銘春，這個數據能否反映社會現況？許銘春表示，院長是就統計數字說明，但除了平均數據，還要看各業的薪資比較準確，「但講統計數也沒錯」。蔣進一步詢問許是否認同院長說法與一般民眾認知有差距？許銘春表示，「是與民眾認知有落差，但也是言之有據，但民眾會以為是一般大家的平均薪資」。至於如何才能反映社會現況，她說，統計單位也有各行業的平均薪資。

蔣萬安批評，政府官員尤其以院長高度談數據，要很謹慎，不要造成民眾感受落差大，而且無法呈現勞工實際所得。他說，人事總處也有薪資平台，顯示超過七成國人薪資不到5萬元，可見該數字是少數高薪平均，尤其六成勞工薪資不到4萬元，院長卻說平均薪資5萬元，「就好像姚明身高200多公分，如果有人就說平均身高180公分，這樣實在嗎？」。他說，院長的說法讓很多民眾覺得不可思議，根本是以包裝美化數據欺騙人民。

他說，根據主計總處106年薪資統計，低薪勞工占三成四，平均每三人就有一人身陷低薪風暴，而且院長的數據是加上年終將金，「不要讓大家得官員是一套，民眾感受是另一套」。他建議應該請人事總處公布各年齡層及月薪占多少比例?許銘春表示，她會問統計處及行政院人事總處進行勾稽，看能不能一起呈現。

薪資蔣萬安
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

史上最大缺電潮來襲 2025年電力成本恐漲45％

2018-05-07 09:33

外勞宿舍不人道 勞動部鎖定高風險優先檢查

2018-05-07 12:30

農委會推來台度假打工 綠委批規避勞基法、勞保

2018-05-07 12:29

炎夏將至供電拉警報 王美花：台電不會讓大家傷腦筋

2018-05-07 11:00

名家觀點／人行降準 穩經濟優先

2018-05-07 00:23

證交所、櫃買中心設專責窗口 招手外企掛牌

2018-05-07 00:05

陸資直接投資F公司 將鬆綁

2018-05-07 00:05

本周指標／Fed轉鷹派的拐點

2018-05-07 00:03

用電大戶尖峰加價 時程未定

2018-05-07 00:02

核二、核三都出狀況 本月供電警報響起

2018-05-07 00:02

防FII效應…陸資投資F公司 近期鬆綁

2018-05-06 23:23

原能會：核二2號機再轉審查 還在等台電資料

2018-05-06 16:42

近5年都市地價指數 6都僅台南市逐年漲

2018-05-06 14:52

商業真諦 母樹壯大整座森林

2018-05-06 08:03

循環經濟 咖啡豆殼變咖啡杯

2018-05-06 08:01

台灣最大社企盛會 這樣救地球

2018-05-06 07:52

上月出口7日公布 估增兩位數

2018-05-06 01:13

4月CPI指數8日發布 可望持穩

2018-05-06 01:13

總統訪Gogoro研華 促帶領轉型

2018-05-05 01:33

蔡總統看物聯網 今年成兆元產業

2018-05-05 01:33

不再是癡人說夢 再生能源產業變綠金

2018-05-04 14:35

2018兩岸三地1000大 企業市值排行調查

2018-05-02 13:52

把太陽能存起來創意不沉默 能源產業大聲說

2018-05-02 09:41

天堂文件獨家解密：王永慶的兩千億財產 為何跑到海外？

2018-04-30 10:17

淡季買進東協高息股 勝率高

2018-05-07 10:18
看更多

熱門文章

夫妻報稅犯這4大錯… 小心連補帶罰大失血！

2018-05-07 09:00

談美中貿易戰 張忠謀：恐殃及蘋果供應鏈

2018-05-07 00:02

投保住院醫療險 金管會：注意七大要點

2018-05-06 13:55

南亞科證實收到要求 中興出貨管制令延燒DRAM

2018-05-07 00:02

新iPhone快充列標準配備 聯發科等台廠供應鏈受惠

2018-05-07 00:02

電動機車政策成形 價格將成決勝戰場

2018-05-06 15:03

Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

2018-05-06 15:06

業者祭出買房抗通膨 學者打臉：有三個前提

2018-05-07 09:46

信義房屋：房市擺脫急跌期 進入新階段

2018-05-07 08:56

擴大電動機車市場 光陽Gogoro策略大不同

2018-05-06 15:02

4種情況 人身保險費不能申報列舉扣除

2018-05-06 21:30

中韓科技結盟不只面板 還擴及半導體、記憶體

2018-05-07 00:02

金管會防洗錢 要追假外資

2018-05-07 00:25

核二、核三都出狀況 本月供電警報響起

2018-05-07 00:02

台新金改選 寶佳向外資拉票

2018-05-07 00:05

韓中合作 台面板廠搶高階及日系市場

2018-05-06 18:14

張忠謀：貿易戰恐波及蘋果供應鏈

2018-05-06 23:31

外資示警 零組件廠防五風險

2018-05-07 00:02

智慧醫療夯 科技廠布重兵

2018-05-07 00:11

熟女媽媽規劃退休 最愛美元保單

2018-05-06 21:30

稅額試算退稅 三管道申報

2018-05-07 00:03

中嘉傳出售 NCC：未收到相關公文書

2018-05-06 20:02

金融圈看升息…時候未到

2018-05-07 00:26

陸資直接投資F公司 將鬆綁

2018-05-07 00:05

防FII效應…陸資投資F公司 近期鬆綁

2018-05-06 23:23

四大生醫廠 上季財報夠利

2018-05-07 00:04

買保單節稅 4個情況不能列舉

2018-05-06 23:37

寶佳新戰術效果 市場關注

2018-05-07 00:05

非蘋業者 早已積極布局快充技術

2018-05-07 00:02

近5年都市地價指數 6都僅台南市逐年漲

2018-05-06 14:52

美國會考慮立法 嚴控用華為設備

2018-05-07 00:02

庫藏股轉讓員工年限 放寬

2018-05-07 00:26

原能會：核二2號機再轉審查 還在等台電資料

2018-05-06 16:42

台幣走向 外資是關鍵

2018-05-07 00:26

接受FT訪問 張忠謀擔心美中貿易糾紛波及蘋果供應鏈

2018-05-06 18:49

台新金改選爭議 立委：最怕金管會黑手伸進去

2018-05-07 10:44

網家總座專訪／網家結盟第三方 做大版圖

2018-05-07 00:21

台幣還沒回3字頭 美元保單下手要快

2018-05-06 23:32

斯其大攻智慧電表 開花結果

2018-05-07 00:17

專家觀點／抗衰老藥物商機將引爆

2018-05-07 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top