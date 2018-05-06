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原能會：核二2號機再轉審查 還在等台電資料

2018-05-06 16:42中央社 台北6日電

原能會審查核二2號機再轉案已經將近1個月，目前還在審查中。圖／聯合報系資料照片
原能會審查核二2號機再轉案已經將近1個月，目前還在審查中。圖／聯合報系資料照片
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原能會審查核二2號機再轉案已經將近1個月，目前還在審查中，原能會今天說，審查小組還有些問題，要求台電答覆，審查不會預設時間表，只有確認安全無虞才會同意再轉申請。

核二廠2號機再轉後但在3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報行政院原子能委員會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二廠2號機才可重新併聯發電。

台電公司4月9日向原能會提出再轉申請，不過至今已經快1個月時間，依舊還在審查程序當中，原能會核能管制處副處長李綺思今天表示，上次審查會議結束後，審查小組仍有不少問題待台電釐清，因此要求台電以書面答覆，釐清問題，目前還沒有收到台電答覆。

李綺思表示，等收到台電答覆後，假使還有問題，不排除會再召開審查會議或到核電廠現場視察，只有把所有問題釐清，確認安全無虞後，才會同意台電再轉核二2號機。

台電公司發言人徐造華指出，針對原能會所提的問題，需要整理資料釐清，有些可能還得向國外原廠要資料，需要點時間，已經加快腳步，這幾天就會答覆原能會。

至於日前正在歲修的核三廠1號，在緊急柴油發電機運轉測試時，發生緊急柴油發電機B台跳脫事件，台電公司初判為柴油機潤滑油系統低壓力跳脫元件動作引起，詳細故障原因及改善措施仍在確認當中，但不影響歲修時程，原能會要求台電將這件事的檢討改善資料，納入機組臨界申請文件內送審。

台電原能會核二
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