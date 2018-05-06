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遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

近5年都市地價指數 6都僅台南市逐年漲

2018-05-06 14:52中央社 台北6日電

內政部公布最新統計，民國102年至106年直轄市都市地價指數，除台南市逐年增加外，其餘5個直轄市都出現升至高峰後反轉向下的情形。

都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，性質類似物價指數；內政部定期於每年1月15日及7月15日發布。

內政部昨天在官方網站公布最新統計，分析102年至106年全國都市地價總指數指出，自第40期（102年3月31日）開始，逐期上升，到第46期（105年3月31日）達119.33最高峰後反轉向下，且連3期下跌，跌幅均在1%以內。

內政部表示，今年1月15日公布最新一期、第49期（106年9月30日）全國都市地價總指數為117.24，較第48期（106年3月31日）下跌0.91%。

分析102年至106年直轄市都市地價指數，內政部表示，除台南市逐年增加外，其餘5個直轄市都出現升至高峰後反轉向下情形，其中以台北市在第45期（104年9月30日）116.68最早達高峰，新北市第46期（105年3月31日）達130.99次之。

至於各縣市都市地價指數，內政部表示，除新竹縣於第44期（104年3月31日）達高峰108.95、新竹市於第46期（105年3月31日）達高峰107.02、嘉義市及連江縣於第47期（105年9月30日）達高峰（指數分別為122.87、126.07）外，其餘縣市都市地價指數呈增加未反轉向下趨勢。

內政部都市計畫
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