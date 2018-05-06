汽油下週調降1角 終止連3漲

2018-05-06 14:49 中央社 台北6日電



台灣中油公司依浮動油價機制計算，7日凌晨零時起汽油價格調降新台幣0.1元，柴油價格不調整，終止連3漲。

調整後參考零售價格分別92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升26.1元。