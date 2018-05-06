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遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

汽油下週調降1角 終止連3漲

2018-05-06 14:49中央社 台北6日電

台灣中油公司依浮動油價機制計算，7日凌晨零時起汽油價格調降新台幣0.1元，柴油價格不調整，終止連3漲。

調整後參考零售價格分別92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升26.1元。

油價中油公司新台幣
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