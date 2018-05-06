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蔡總統：5.5GW風電 2025年達陣

2018-05-06 01:10經濟日報 記者劉明岩胡蓬生／連線報導

蔡英文總統(右)昨天到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，參觀離岸風電的模型。 記者...
蔡英文總統(右)昨天到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，參觀離岸風電的模型。 記者劉明岩／攝影
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蔡英文總統昨（5）日到彰化、苗栗展開「綠能之旅」，參觀離岸風力發電。她表示，台灣離岸風電發展已進入新階段，接下來的籌設許可，政府會用最好的行政效率處理，協助所有廠商在2025年完成合計5.5GW的風能開發。

媒體詢問國內電力是否短缺？蔡總統說，電力沒有短缺問題，而是如何調度現有發電量，今年會比較困難一點，但政府會盡力調度電力，明年以後，很多新機組會投入發電，不論備載或備轉容量都可達到一定水準。她重申2025年非核家園目標，屆時會讓核一、核二、核三如期退役，再生能源發電量達到20%。

蔡總統先到彰化縣政府參加離岸風力誓師大會，她表示，離岸風電裝置容量要朝5.5GW目標努力，預期帶來近1兆元投資額，創造2萬個優質工作機會。

「台灣很久沒有這樣的機會了，我們一定要成功！」蔡總統說，她請經濟部全力推動兩件事，一是要完善基礎建設，無論施工和運維碼頭或輸配電網布建，都要加速進行。二要精進行政效率，務必抓緊進度，協助各風電團隊，如期如質完成開發。蔡總統表示，我們已經可想像，台灣海峽將會豎立起數百支風機，為台灣提供清潔能源，也可以想像，很多台灣年輕人將在離岸風電事業裡，開創他們的人生。

蔡總統隨後前往苗栗參觀上緯投控子公司海洋風電的兩部示範離岸風力發電機組，也是目前國內唯一施設完成的離岸風機，去年取得經濟部核發的電業執照，兩部機組發電容量共8MW，可供應8,000用戶；海洋風電接著將增設20部風機，總發電容量增為128MW，目標2019年底商轉。

總統府昨安排媒體搭船出海參觀，蔡總統並未搭船出海。她不斷問大家「出海的感覺怎樣？風機聲音會不會很大？」並用望遠鏡遠眺離岸風機時，讚嘆說「很難想像有50層樓這麼高！」

離岸風電風力發電經濟部
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