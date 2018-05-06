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上月出口7日公布 估增兩位數

2018-05-06 01:13經濟日報 記者蘇秀慧／台北報導

財政部明（7）日公布4月進出口統計，在全球景氣持續活絡，美中貿易戰截至目前影響不大，及製造業新增出口訂單擴張下，預估4月出口呈二位數成長，年增14％。

元大寶華綜經院高級研究員賴怡欣表示，4月出口維持二位數成長，主要有三個原因，一是全球景氣持續活絡，國內不論是電子業或是傳統產業需求都有成長；二是美中貿易戰尚未作出制裁，截至目前影響不大；三是製造業採購經理人指數（PMI）新增訂單擴張，短期出口成長動能穩定。

整體而言，賴怡欣指出，第2季的出口成長動能不如去年底和第1季，但仍是「不錯」。

3月出口金額以299.9億美元，創下歷年單月新高，年增16.7％，並重新站回二位數成長。累計第1季出口規模也同步創下歷年同期最高紀錄，年增率在亞洲四小龍中只略低於新加坡，優於香港、南韓。

財政部統計處長蔡美娜曾以「春暖花開」、「表現超乎預期」形容今年以來的出口表現，累計第1季出口已連續七季、進口連續六季正成長，是2009年底脫離全球金融海嘯以來次長的擴張周期。

主要是因國際景氣處於復甦軌道，加上高效能運算、物聯網、車用電子、生物辨識、虛擬貨幣等新興科技應用持續延燒，且美中貿易戰並未失序，由於出口有「定錨效應」，第1季出口已優於預期，展望第2季出口，可望連續二位數成長。

受惠全球景氣穩定攀升，新興科技應用與行動裝置需求加速增溫，及國際原物料行情向上，3月出口年增率創近六月最大增幅。

其中，最大亮點來自電子零組件，出口規模重新站回百億美元，來到105.5億美元的空前紀錄，年增21.5％也是13個月的最佳水準，重新回到主導出口的地位。高效能運算、虛擬貨幣的需求上升，基本金屬、機械也是一路長紅，年增為連18月正成長。

經濟日報提供
經濟日報提供
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